Vente OM : Ajroudi confirme des négociations en cours…

Si Mourad Boudjellal assure la communication et pourrait endosser le rôle de président de l’OM en cas de rachat, celui qui veut s’offrir le club est bien Mohamed Ajroudi. Ce dernier s’est confié à l’AFP…

Dans un entretien accordé à l’AFP et publié dans le journal La Croix, Mohamed Ajourdi confirme les négociations en cours et affirme qu’une offre arrivera bientôt, mais au juste prix…

Si un navire est pris dans la tempête, il faut bien qu’il trouve un port pour s’abriter — Ajroudi

« Avant de faire une offre par une banque d’affaires, il faut qu’on connaisse le passif et l’actif, on ne va pas faire une offre à l’aveugle. Des gens de bon sens travaillent ensemble. Nous travaillons avec deux banques d’affaires de premier plan, dont une en France, que nous ne pouvons pas nommer pour l’instant. Une rencontre avec Frank McCourt ? Pas encore directement, mais il y a des discussions. On ne peut pas faire une affaire à travers la presse, ça ne peut que faire monter l’enchère. Mais nous sommes prêts. Il vend s’il est d’accord, dans tous les cas on reste amis, c’est un gentlemen’s agreement. Quand il est prêt à vendre, nous sommes prêts et notre équipe prend la relève. Si un navire est pris dans la tempête, il faut bien qu’il trouve un port pour s’abriter…» Mohamed Ajroudi – source AFP (La Croix – 30/06/2020)