Victoire en amical, les souhaits du coach pour le mercato et la relation AVB/Longoria… Les 3 Infos OM de ce lundi 10 août

L’OM a battu Nîmes en amical, les souhaits d’André Villas -Boas pour le mercato, et la relation entre le coach et le nouveau Head Of Footbal… Voici les 3 infos de ce lundi 10 aout.

L’Olympique de Marseille poursuit sa campagne de matchs amicaux avec une victoire. Les hommes d’André Villas-Boas ont disposé du Nîmes Olympique hier soir (0-1).

Au stade des Costières à Nîmes, l’OM s’est imposé sans briller (1-0) face au Nîmes Olympique. Un but de Duje Caleta-Car en première mi-temps a suffit aux Olympiens pour repartir victorieux de la cité Gardoise.

AVB RASSURANT POUR BENEDETTO :

Une victoire qui a été ternie par la sortie sur blessure de Dario Benedetto. Mais AVB a tenu à rassurer tout le monde en conférence de presse, « Pipa » n’a rien de grave.

« C’est toujours son tendon, il avait déjà ça l’an dernier. Il faut le laisser récupérer, c’est de la gestion. Je pense qu’il sera là pour Stuttgart, sauf si on ne veut pas le faire jouer pour être sûr qu’il puisse être là contre St Etienne. »

André Villas-Boas – Source : Foot Mercato

LES MATCHS AMICAUX DE L’OM

DÉJÀ JOUéS

19 juillet: 1e match amical FC Pinzgau 1 – 5 OM

22 juillet: 2e match amical SV Heimstetten 1-6 OM

25 Juillet : 3e match amical FC DAC 1904 Dunajská Streda 2 – 1 OM

09 aout : 4e match amical : Nîmes Olympique 0-1 OM

PROCHAINEMENT

14 août 17h00 : 7e match amical : OM – Stuttgart (Stade Parsemain, Canal +)

Mercato OM : André Villas boas donne sa liste pour le mercato

Côté arrivées, l’Olympique de Marseille s’est pour l’instant renforcé à deux postes : défenseur central (Leonardo Balerdi) et milieu de terrain défensif (Pape Gueye). Et ce n’est pas fini. André Villas-Boas veut renforcer l’effectif de l’OM à d’autres postes pour la saison à venir.

Un attaquant et un latéral gauche souhaités

Avec sa franchise habituelle, AVB a fait part de la situation actuelle et de ses souhaits pour le mercato olympien. Un attaquant et un latéral gauche sont attendus :

« On va continuer. Mais on a besoin de trouver un remplaçant à Dario (Benedetto). Normalement, ce qui a été communiqué, c’est que ça va obliger des ventes donc on attend ce moment-là. On n’a pas encore d’offres. De toute façon, on continue comme ça. C’était déjà ça l’année dernière mais c’est ça la position. (…) On ne peut pas contrôler les acheteurs. Je suis content que tout le monde reste. Évidemment, je voudrais des investissements mais ce n’est pas comme ça donc on continue notre travail. Si vous vous rappelez bien, l’objectif est de rester avec le même effectif. Maintenant, il est élargi avec les arrivées de Balerdi et Pape (Gueye). Il manque une option à Dario et une à Amavi. On cherche sur le mercato, mais peut-être qu’il y aura des prêts ou des joueurs sans contrat si on ne vend pas. »

André Villas-Boas. Source : Foot mercato

Mercato OM : André villas boas se prononce sur pablo longoria

Très proche d’Andoni Zubizarreta, on aurait pu craindre qu’André Villas Boas accueille avec réticence son successeur, Pablo Longoria. Mais il n’en est rien !

André Villas-Boas s’est exprimé sur la relation qui le lie à Pablo Longoria. Les deux hommes se connaissent depuis longtemps, et travaillent de façon efficace ensemble. Et AVB en a également profité pour donner les objectifs du club cette année.

« NOTRE RELATION EST BONNE »

« Notre relation a commencé en 2008, il a été une des premières personnes à vouloir me recruter comme entraineur quand j’étais l’assistant de Mourinho à Porto. 12 ans ont passé depuis ce temps là et nous ne sommes pas restés en contact, mais il reste cette connexion. Notre relation est bonne comme cela l’a été avec Andoni. J’espère que ça va bien fonctionner. L’objectif est de qualifier le club encore en Ligue des Champions cette année. »

André Villas-Boas – Source : conférence de presse (09/08/2020)