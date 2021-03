Vidal déjà fixé sur son avenir, de la concurrence pour Amavi, des blessés et des retours à l’entraînement… Les 3 infos OM du 24 mars!

Comme tous les soirs, nous vous proposons les trois actualités majeures de la journée… Voici les 3 infos OM du mercredi 24 mars!

Mercato OM : Arturo Vidal est déjà fixé pour son avenir?

Annoncé dans le viseur de Jorge Sampaoli à l’Olympique de Marseille, Arturo Vidal pourrait être poussé vers la sortie de l’Inter Milan selon les médias italiens.

» Sampaoli a contacté Arturo (Vidal, ndlr) parce qu’il le veut à Marseille. C’est une possibilité qui l’intéresse, mais il faut d’abord savoir ce qu’il va se passer à l’Inter la saison prochaine », affirmait un proche du milieu de terrain chilien à la Tercera.

VIDAL POUSSÉ GRATUITEMENT VERS LA SORTIE PAR L’INTER MILAN?

Ce mercredi, c’est le Corrierre Dello Sport qui évoque ce sujet dans son édition du jour. Plus précisément, l’avenir du milieu de terrain chilien à l’Inter Milan. Selon le journal italien, Vidal n’a plus vraiment sa place dans le club de Serie A. Avec plusieurs soucis physiques, il ne serait plus en capacité d’enchaîner les matchs et de s’entraîner intensément.

Avec 6M€ par an comme salaire, il a été jugé trop cher pour les finances de l’Olympique de Marseille par Pablo Longoria avant la rencontre face à Nice samedi dernier. Vidal pourrait envisager de le baisser significativement afin de rejoindre un nouveau club. L’Inter pourrait même le lâcher gratuitement bien qu’il lui reste un an de contrat afin d’économiser son salaire qui devient un poids.

Mercato OM : De la concurrence pour Amavi…

Les chantiers mercato de Pablo Longoria sont nombreux. Celui pour le poste de latéral gauche est surement le plus grand car trois joueurs sont en fin de contrat, y compris le potentiel titulaire Jordan Amavi…

Yuto Nagatomo, Christopher Rocchia et Jordan Amavi seront libres en juin prochain. L’OM tente de convaincre l’ancien niçois de prolonger l’aventure. Il y a deux jours, l’Equipe précisait que « l’entourage du Varois est toujours en discussions avec l’OM pour une éventuelle prolongation, tout en travaillant sur plusieurs portes de sortie à l’étranger. » La Provence donne des précisions ce mercredi.

Amavi a des possibilités en Angleterre et en Italie ?

Selon le quotidien local, l’OM et Jordan Amavi seraient toujours en discussions, mais le défenseur aurait des touches dans deux autres championnats. En effet, la Provence précise que des clubs italiens et anglais le suivent de longue date et pourraient lui offrir un contrat cet été. Alors que l’Olympique de Marseille aurait soumis une prolongation de contrat de 3 ans à Jordan Amavi, ce dernier ne l’aurait toujours pas accepté. Si l’OM aimerait vraiment garder son joueur, le latéral français serait mitigé quant à l’idée de rester ou non à Marseille. Jordan Amavi avait laissé planer le doute dans un entretien avec le média France Football.

JE SUIS TRÈS BIEN À MARSEILLE MAIS… – JORDAN AMAVI

« Il y a plusieurs envies. Je suis très bien à Marseille. Mais on ne sait pas de quoi demain est fait. Donc, je ne sais pas vraiment. Peut-être que je ne serai plus ici. On va voir comment tout cela avance. » Jordan Amavi – Source : France Football (11/01/2021)

OM : Deux retours mais toujours cinq absents à l’entraînement?

L’Olympique de Marseille a ouvert son entraînement intégral à la presse ce mercredi à la Commanderie. Plusieurs absents lors de cette séance !

Depuis son arrivée, Jorge Sampaoli n’a pas vraiment eu le temps de beaucoup travailler avec son groupe. Avant la rencontre face à l’OGC Nice, il a eu près d’une semaine mais cela n’a pas vraiment réussi aux Marseillais.

CUISANCE ET RONGIER DE RETOUR

Avec la trêve internationale, il va pouvoir travailler tactiquement avec ses joueurs, sans compter les internationaux partis avec leurs sélections. Absents face à l’OGC Nice, Cuisance et Rongier font leur retour à l’entraînement ! Une bonne nouvelle pour Sampaoli qui a dû aligner Ntcham, ce qui n’a pas été une grande réussite.

#OM c’est parti pour l’entraînement OM en intégralité à la Commanderie. Cuisance et Rongier sont présents dès le début de la séance. Par contre en plus des internationaux, Sakai, Amavi, Nagatomo et Pelé sont absents pour l’instant.@OM_Officiel #TeamOM @maritimamedias pic.twitter.com/lGrS2mOfT1 — Karim Attab (@karimattab1) March 24, 2021

SAKAI ET AMAVI AUX SOINS, ALVARO ABSENT

Sakai, Amavi, Nagatomo et Pelé sont en revanche absents de l’entraînement ce mercredi. Karim Attab, journaliste pour Maritima présent sur place, nous informe qu’Amavi et Sakai sont en soins, ce qui explique leur absence. Nagatomo en revanche est toujours blessé suite à sa déchirure à la cuisse gauche. Alvaro n’est également pas présent. Opéré de la main ce lundi, il ne peut pas encore reprendre l’entraînement.