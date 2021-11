Vidal parle de son avenir, Kamara pisté par le Barça, et l’avenir de Guendouzi…Les 3 infos OM de ce jeudi !

Comme tous les soirs à 20h10, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au menu ce jeudi : Vidal et son futur, le FC Barcelone sur les traces de Kamara, et Newcastle piste Guendouzi.

OM Mercato: Une cible prestigieuse de Sampaoli s’exprime sur clairement son avenir !

Le nom d’Arturo Vidal a été évoqué à plusieurs reprises lors du dernier mercato estival. En effet, Jorge Sampaoli aimerait faire venir son ancien joueur en sélection nationale chilienne, et ce serait toujours le cas…

Non désiré par l’Inter Milan, notamment à cause des difficultés financières que connait le club mais aussi au vu de ses performances décevantes, Arturo Vidal pourrait quitter libre le club italien l’été prochain. Il a joué seulement quatre matchs de Serie A cette saison. D’après les informations de AS, Jorge Sampaoli aimerait le convaincre de rejoindre l‘Olympique de Marseille si l’écurie marseillaise se qualifie pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Difficile d’imaginer un tel transfert, sachant que l’ancien joueur du Bayern Munich de 34 ans touche un salaire annuel de six millions d’euros.

En tout cas, le milieu de terrain s’est exprimé sur son futur dans un live Instagram :

On verra quel sera mon futur — Vidal

« Un départ en Premier League ? J’ai eu des opportunités par le passé, mais au final, rien n’est venu. Je suis toujours satisfait de mon parcours, mais il reste encore du temps. On verra comment cette année se déroule, ce qui va se passer et quel sera mon futur. Mais cette année, je veux tout donner et me battre pour l’Inter. » Arturo Vidal— Source: Instagram (03/11/21)

Quel match de Vidal encore, le King fait une saison de haute volée ! 🇨🇱⚫️🔵 pic.twitter.com/BIjSRQo5sx — Inter FR (@InterMilanFRA) November 3, 2021

OM Mercato: Un nouveau club prestigieux s’intéresse à Kamara ?

De nouveau capitaine face Clermont, le jeune marseillais Boubacar Kamara n’a plus que quelques mois de contrat à l’Olympique de Marseille. Son avenir demeure plus que jamais. Un départ en fin de saison est plus que jamais d’actualité. D’autant qu’un nouveau prétendant et non des moindres pourrait se positionner…

Cela fait quelques mois que le dossier Kamara anime l’actualité de l‘Olympique de Marseille. Alors que son contrat avec le club marseillais prendra fin en juin 2022, une prolongation de contrat ne semble toujours pas à l’ordre du jour.

Récemment, Foot Mercato annonçait que le joueur formé à l’OM comptait prolonger son contrat afin d’offrir la possibilité au club de récupérer une indemnité de transfert. Ce qui est certain, c’est qu’il devrait être très sollicité lors du prochain mercato sachant qu’il pourra choisir dès janvier son futur club.

Le Barça cible Kamara

Newcastle, Arsenal et le Milan AC feraient notamment parti des prétendants. Le club italien voit notamment en lui le remplaçant parfait pour Franck Kessié. L’Ivoirien pourrait quitter l’AC Milan très bientôt et il faudra donc un élément supplémentaire au milieu de terrain.

Mais d’après SPORT, le natif de la Soude serait la liste du FC Barcelone qui recherche un milieu de terrain défensif. Alors que le nom de Ndombele a été évoqué, Kamara a l’avantage d’être libre à la fin de la saison. En difficulté financière, l’écurie catalane pourrait voir la situation contractuelle du Marseillais comme une aubaine…

OM Mercato: Guendouzi de retour en Angleterre, mais pas chez les Gunners?

Auteur d’un début de saison stratosphérique, Mattéo Guendouzi impressionne sous le maillot de l’Olympique de Marseille. Prêté par Arsenal avec une option d’achat, le Marseillais se verrait bien rester à l’OM l’année prochain. Mais un club anglais pourrait jouer de mauvais tour à l’écurie olympienne…

Prêté par les Gunners avec une option d’achat de 11 millions d’euros, il devrait être officiellement un joueur de l’OM la saison prochaine, car les critères sont facilement atteignables, comme un maintient de l‘Olympique de Marseille en Ligue 1 selon Football London.

Newcastle pense à Guendouzi

Récemment racheté par le PIF (fond souverain saoudien), Newcastle est devenu le club le plus riche du monde. Les Anglais ont des moyens financier colossaux, et pourraient donc faire une offre à l’OM l’été prochain comme Mattéo Guendouzi devrait appartenir à l’écurie marseillaise, d’après les informations de Foot Mercato. En effet, le profil du Français plait beaucoup au board des Magpies…

Quant à l’international tricolore, il se sentirait très bien à l’OM sous les ordres de Jorge Sampaoli, et n’aurait pas un départ en tête.