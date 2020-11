Villas Boas craque en conf de presse, le communiqué des Winners, la sale ambiance dans le vestiaire… Les 3 infos de ce mercredi

Tous les soirs à 20h10, FCMarseille vous propose les 3 infos OM du jour. Au menu ce mercredi : La réaction à chaud sans filtre de Villas-Boas en conférence de presse, le communiqué des Winners et la sale ambiance dans le vestiaire…

OM VILLAS-BOAS : « ON FAIT DE LA MERDE ! »

En conférence de presse d’après match, le technicien portugais André Villas-Boas a notamment évoqué le triste record égalé de douze défaites consécutives en Ligue des champions.

« Le record de douze défaites consécutives en Ligue des champions ? Qu’est-ce que vous voulez que je vous dise ? Cela a commencé avec Deschamps. On subit. Pour faire de la merde en Ligue des champions, il faut quand même être là. On est là et on fait de la merde. » Un espoir pour la Ligue Europa notamment ? La Ligue Europa, ce n’est pas un bonus, c’est le minimum acceptable. Mais c’est la place des perdants. C’est possible encore, on joue l’Olympiakos à la maison et Porto. Mais je suis plus préoccupé par le fait de donner une bonne image car ce n’est pas normal. On est tellement faibles, on prend des buts comme ça tout le temps. En L1, c’est un peu mieux. L’avantage, c’est que cette Ligue des champions va finir vite. Je veux juste qu’on donne une bonne image maintenant. » André Villas-Boas – Source L’Equipe.fr

SUPPORTERS OM : LE COMMUNIQUÉ CINGLANT DES SOUTH WINNERS À L’ENCONTRE DE LA DIRECTION

L’Olympique de Marseille a concédé une très lourde défaite en Ligue des champions hier contre le FC Porto (3-0). Le club marseillais égalise ainsi tristement le record de défaites consécutives dans cette compétition (12 défaites). Le groupe de supporters les South Winners a publié un communiqué qui vise notamment la direction du club.

Voici un extrait de ce communiqué

« Que dire…? Les mots manquent pour décrire ce que nous avons enduré à l’occasion de cette troisième journée de Champions League. Une insulte au football, à l’institution OM, à nos 120 ans d’histoires, à nos couleurs, à tout le peuple marseillais. Mais ce fiasco était malheureusement prévisible et attendu. La marche est définitivement trop haute quand on propose de telles prestations plus catastrophiques et affligeantes les unes que les autres »,« La réalité est sans appel : finances catastrophiques, faible investissement mal utilisé et dilapidé. Des salaires de stars offerts à des joueurs qui n’en sont pas…..et voici que nous sommes revenus dans les mêmes conditions que la fin de l’ère Dreyfus » Extrait communiqué South Winners

