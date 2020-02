Villas-Boas : « On a pas bien joué, c’est ma responsabilité »

L’Olympique de Marseille s’est incliné trois buts à un face à Nantes à domicile hier après-midi. L’entraîneur marseillais, André Villas-Boas, n’a pas hésité à endosser la responsabilité de la défaite…

« On a pas bien joué. Je crois que la victoire de Nantes est méritée, ils ont bien joué, été mieux placés, mieux que nous. Évidemment, c’est ma responsabilité, on a pas été très bons dans la phase de construction, on a perdu plusieurs ballons. Ce qui a donné ce second but qui nous a tué un peu au niveau de la confiance. On est bien revenu après la mi-temps, on a changé le système en avançant un peu Sanson pour prendre un peu les espaces. Mais Nantes était bien placé, ils ont bien pressé. Ça leur a offert le deuxième but. On avait encore du temps (pour égaliser) mais on a pas réussi à faire grand chose après… »

André Villas-Boas – Source : Canal Plus

#OMFCN 💬 »On n’a pas bien joué, la victoire de @FCNantes est méritée » La réaction du coach marseillais André Villas-Boas après la défaite marseillaise, la 1ère depuis près de 4 mois en @Ligue1Conforama ▶️ https://t.co/bVFIjRdqBv pic.twitter.com/eB1leO5ozN — Canal Sports Club (@CanalSportsClub) February 22, 2020