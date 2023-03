Volte face d’Arsenal pour Tavares ? Longoria a tranché son cas ? Et bonne nouvelle côté finances… Les 3 infos OM de ce mardi !

Comme tous les soirs à 20h10, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce mardi : Arsenal prêt à donner une chance à Tavares ? Longoria ne veut pas le garder ? Le FPF plutôt clément avec l’OM…

Arsenal prêt à tester de nouveau Tavares ?

L’avenir de Nuno Tavares est intimement lié à celui de Kieran Tierney à Arsenal. Le club anglais souhaiterait voir comment évolue la situation de l’Ecossais avant de prendre une décision finale. Le Portugais devrait donc faire son retour chez les Gunners et devra convaincre Mikel Arteta par ses prestations lors de la pré-saison.

Newcastle are understood to be plotting a move for Kieran Tierney this summer. Eddie Howe is a long-time admirer of the Scotland international. Tierney will have three years remaining on his contract so he will be expensive, if #AFC are willing to sell himhttps://t.co/pozcKs2Om4 — Sam Dean (@SamJDean) March 6, 2023

Tavares a tout fait à l’envers

Avec cette victoire 1-0 contre Rennes, l’OM conforte sa deuxième place de Ligue 1 avec 4 points d’avance sur Monaco et Lens. Malgré ce succès certains joueurs ont été médiocres, comme Nuno Tavares qui a une nouvelle fois rechigné à faire le travail défensif.

»On a tous vu le même match. Tavares c’était une catastrophe ce soir. A un moment donné il a un super centre, il peut faire une belle reprise volée du pied droit. Non seulement il ne l’a pas fait, mais il a décidé de tout faire à l’envers. Si en plus offensivement il ne fait pas les bons choix, il lui reste quoi ? C’est un mec qui est bon techniquement, qui va vite, qui est hyper costaud physiquement. Mais il n’utilise pas ses qualités. Ce soir le repli défensif c’était ridicule. Le mec trottine. A un moment Guendouzi lui gueule dessus en lui demandant de revenir défendre. Tavares on dirait que ça ne le concerne pas de défendre. C’est hallucinant dès que ça met un peu de vitesse il ne bouge pas. Et à cause de ça Mbemba reste derrière. L’attitude défensive de Tavares est insupportable. Je ne comprends pas pourquoi Tudor ne le secoue pas une bonne fois pour toutes. S’il veut faire une bonne carrière à un moment donné il faut défendre. Tu ne pas faire qu’attaquer. Mis à part un contrôle et un retour positif, devant il a été nul. Les deux actions que tu prends à la fin avec les deux têtes. Deux fois c’était lui qui a lâché le marquage. Même sur les coups de pied arrêtés il n’est pas foutu de garder un mec au marquage. Je ne comprends pas pourquoi Tudor sacrifie Clauss, qui dans l’attitude est présent, pour Tavares. » Nicolas Filhol – Source : Football Club de Marseille (5/03/2023)

Longoria ne tentera pas de garder Tavares ?

L’Olympique de Marseille aurait l’intention de laisser filer Nuno Tavares à la fin de la saison s’il ne montre pas plus d’efficacité. Comme l’explique L’Equipe ce lundi, les récentes errances du Portugais n’ont pas convaincu les dirigeants marseillais de tout faire pour l’arracher à Arsenal cet été. Le quotidien sportif explique qu’il pourrait ne pas être le premier choix au mercato hivernal.

🔹La direction de l’OM monte de moins en moins dans le wagon Nuno Tavares 🇵🇹 après sa saison façon « montagnes russes ». Il n’est pas sûr qu’il soit le premier choix cet été si Arsenal décide de le mettre sur le marché. (@lequipe)#TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/SV7lWuh0gL — MercatOM (@Mercat_OM) March 7, 2023

L’OM ont signé un accord de règlement avec l’UEFA

L’OM ne devrait pas subir de sanctions pour la saison prochaine dans le cadre du fair-play financier. L’Equipe rapporte que l’OM recevra tout de même une faible pénalité financière.

🔴 L’OM ne risque aucune sanction de la part de l’UEFA suite au Fair-Play financier. Le club écope d’une pénalité financière de 2 millions d’euros dont 1,3 million avec sursis Le club a signé un accord de règlement avec l’UEFA pour avoir dépassé le déficit autorisé de 30… https://t.co/QTHjiudsZk pic.twitter.com/1tqiTCWmVC — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) March 6, 2023

Pas de grosses sanctions pour l’OM en 2023/2024 sur le fair-play financier. L’Equipe rapporte le PSG, le Milan AC, la Juventus, l’Inter Milan, l’AS Roma, Monaco, Besiktas et l’OM ont signé un accord de règlement avec l’UEFA. La raison est d’avoir dépassé les 30 millions d’euros de déficit autorisés sur les trois dernières saisons. Cependant l’OM, tout comme Monaco, a un déficit faible et devra subir une légère pénalité financière de 2 millions d’euros, dont 1,3 million avec sursis.

Pablo Longoria avait évoqué la situation financière du club en octobre dernier, il se montrait optimiste.

La Ligue des champions et l’argent de CVC nous permettent d’être dans une situation économique favorable

« Analyser les finances avec des petites questions est toujours une erreur. Il faut prendre la globalité. Nous sommes dans une situation où la Ligue des champions et l’argent de CVC (fonds d’investissement devenu actionnaire minoritaire du football français contre 1,5M€) arrivés à la Ligue nous permettent d’être dans une situation économique favorable. Notre objectif est toujours de terminer à zéro dans nos comptes d’exploitation en fin d’année. Il faut faire du football avec l’argent qu’on a. Pour nous, la chose la plus importante, c’est le projet sportif. On doit faire une bonne équipe. C’est cela qui va nous permettre d’avoir plus d’argent dans le futur. On construit autour d’un résultat sportif. De l’autre côté, il faut savoir qu’historiquement, l’OM a perdu beaucoup d’argent. Il faut comprendre pourquoi. Parce que le club n’était pas performant sur le terrain, parce que le centre de formation n’était pas productif, parce que le modèle économique du football est basé sur les cessions de joueurs. Or, l’OM n’a pas vendu beaucoup de joueurs lors des dernières saisons. Il faut donc se demander : est-ce qu’on est dans un ratio sportif qui est bon par rapport à nos revenus ? Oui, car nous n’avons pas une équipe extrêmement chère et n’avons pas dépensé beaucoup d’argent pour les joueurs. Il y a en revanche des coûts opérationnels élevés, beaucoup plus que dans les autres clubs européens. » Pablo Longoria – Source : la Provence (2/10/2022)