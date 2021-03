West Ham vise un défenseur marseillais, déjà un absent côté olympien, deux gros clubs visent Kamara… Les 3 infos OM du jour

Comme tous les soirs, nous vous proposons les trois actualités majeures de la journée… Voici les 3 infos OM du mercredi 25 mars !

Mercato OM : West Ham vise un défenseur olympien?

Plusieurs clubs sont intéressés par Jordan Amavi. Parmi eux vient s’ajouter West Ham en Angleterre où il semble avoir laissé un bon souvenir après Aston Villa.

L’Olympique de Marseille va devoir s’activer cet été avec la vague de départ qui s’annonce. Plusieurs joueurs sont en fin de contrat et certains ne semblent pas vraiment enclins à prolonger. Si Thauvin a affirmé que les cartes étaient rabattues avec la nouvelle présidence de Pablo Longoria, Jordan Amavi ne s’est pas encore exprimé à ce sujet.

UNE BELLE COTE EN ANGLETERRE

Il faut que dire que le latéral gauche a été très souvent blessé cette saison et n’a toujours pas évolué sous les ordres de Jorge Sampaoli. A la fin de la trêve internationale, il devrait être de retour sur les terrains. Malgré son absence, plusieurs clubs suivent attentivement sa situation.

Selon Il Milanista, l’AC Milan se serait positionné pour récupérer le Marseillais afin de palier le probable départ de Théo Hernandez, brillant depuis le début de la saison. Toujours selon le média italien, West Ham aimerait s’attacher les services de Jordan Amavi qui garde une belle cote en Angleterre. Crystal Palace et Arsenal étaient d’ailleurs venus aux renseignements il y a quelques semaines.

OM : Déjà un absent côté olympien face à Dijon !

Pour la première fois depuis son arrivée, Jorge Sampaoli dispose d’une quinzaine de jours pour travailler avec son groupe. Le coach argentin sait déjà qu’il devra se passer de l’un de ses défenseurs pour le prochain match contre Dijon.

Cette trêve internationale va permettre à l’entraineur de l’OM Jorge Sampaoli de travailler plus en profondeur avec son groupe. Pour le prochain match face à Dijon dans une dizaine de jours, le coach argentin devra se passer d’un de ses défenseurs. En effet, la commission de discipline de la LFP a confirmé hier la sanction de Duje Caleta Car. Ce dernier a écopé d’un match de suspension pour avoir récolté trois cartons jaunes en moins de dix matchs.

Pendant le jeu de la coupe de France, je me suis cassé la main. J’ai essayé d’être à côté de l’équipe mais finalement j’ai dû subir une intervention chirurgicale. De retour bientôt! 💙🙏🏼 . pic.twitter.com/s04zqqd8Ho — Álvaro González (@AlvaroGonzalez_) March 22, 2021

ALVARO opéré de la main

L’international croate ratera donc le prochain match de l’OM. Reste à savoir s’il sera le seul. Jordan Amavi et Valentin Rongier ont quant à eux repris l’entraînement collectif cette semaine. S’ils ne rechutent pas d’ici là, ils devraient donc faire leur retour dans le groupe après plusieurs semaines d’absences. Alvaro Gonzalez s’est pour sa part fait opérer de la main gauche. Un point sera fait avec lui en début de semaine prochaine pour savoir s’il pourra ou non participer à la prochaine rencontre du club marseillais.

Mercato OM : Deux gros clubs visent Kamara… Une somme déjà évoquée ?

L’Olympique de Marseille va devoir batailler cet été pour conserver Boubacar Kamara. Plusieurs clubs se positionnent déjà pour récupérer le minot marseillais qui brille depuis le début de saison.

L’homme fort de ce début de saison n’est pas Florian Thauvin ou Dimitri Payet comme on aurait pu l’attendre mais bel et bien Boubacar Kamara qui a passé un cap au milieu de terrain. En début de saison, il semblait hésitant, ne trouvait pas sa place. Depuis quelques mois, il rayonne et est le réel patron de cette équipe sur le terrain.

25 A 30M€ pour Kamara?

Evidemment, ses prestations ont attiré un bon nombre de clubs. Ces dernières semaines, les médias internationaux évoquaient un intérêt de la Juventus et du FC Barcelone. Ce mardi, Calcio Mercato affirme que l’AC Milan vient également aux renseignements pour le jeune numéro 6.

Même chose en Angleterre avec HITC qui nous informe que Jurgen Klopp est très intéressé par la polyvalence de Kamara, pouvant évoluer au poste de défenseur central ainsi qu’au milieu de terrain. Le coach allemand considérerait d’ailleurs que son prix est sous-évalué. En Italie, on parle d’une somme comprise entre 25 et 30 millions d’euros. Pour rappel, Kamara sera en fin de contrat en juin 2022.