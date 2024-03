Zidane révèle (indirectement) ses 3 destinations… dont l’OM !

Trois ans après son départ du Real Madrid, le retour de Zinédine Zidane sur un banc de touche est attendu. Son nom est régulièrement associé à plusieurs gros clubs européens. Mais, selon son ancien coéquipier Thomas Gravesen, seuls trois pourraient l’intéresser. La Maison Blanche, l’Équipe de France et l’Olympique de Marseille…

À la fin de la saison 2020-2021, Zinédine Zidane a décidé de quitter le Real Madrid. Le technicien français n’a toujours pas repris du service trois ans plus tard. Récemment associé au Bayern Munich pour succéder à Thomas Tuchel, seuls trois clubs semblent intéresser le Ballon d’Or 1998…

A LIRE AUSSI: OM: « On sait qu’il a les qualités nécessaires. Arrêtons de chercher des excuses. »

« C’est Marseille, Madrid et l’Équipe de France »

Thomas Gravesen 🇩🇰 ancien joueur du Réal : » J’ai parlé à Zidane à Madrid il y a deux ans et il m’a dit qu’il n’y avait que trois rôles qu’il aimerait accepter: ce sont Marseille, Madrid et l’équipe de France ». Nous étions à Madrid il y a deux ans et il m’a dit exactement ça. Je… pic.twitter.com/oMfNk4evtE — La Minute OM (@LaMinuteOM_) March 1, 2024

D’après son ex-coéquipier Thomas Gravesen, Zidane ne serait intéressé que par trois postes: un retour au Real Madrid, en Équipe de France et à l’OM. « J’ai parlé à Zidane à Madrid il y a deux ans, et il m’a dit qu’il n’y avait que deux postes et demi qu’il voulait prendre. C’est Marseille, Madrid et l’équipe de France. Nous étions à Madrid il y a deux ans et il me l’a dit. Je lui ai aussi demandé s’il était prêt à reprendre un poste d’entraîneur. Et là, il m’a dit qu’il n’y avait que ces trois-là. »

A LIRE AUSSI: OM : Courbis explique pourquoi Gasset a été très intelligent