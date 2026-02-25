Info Chrono
Accueil / Videos / Mercato OM : “Guendouzi joue les doigts dans le nez dans cette équipe !”
Videos - 18h01

Mercato OM : “Guendouzi joue les doigts dans le nez dans cette équipe !”

Nouvel extrait fort dans notre émission Débat Foot Marseille. Au moment d’évoquer la saison compliquée de l’Olympique de Marseille, Jean-Charles De Bono n’a pas mâché ses mots sur le plateau.

L’ancien Olympien a pointé un déficit criant de caractère au sein de l’effectif actuel. Selon lui, l’équipe manque de personnalité dans les moments clés et peine à faire émerger de véritables leaders capables de renverser la dynamique quand le match bascule. Trop souvent, Marseille subirait les événements sans réaction d’orgueil ni prise de responsabilité forte sur le terrain.

Retrouvez l’intégralité de la video ici 

Dans son analyse, ce manque de leadership expliquerait en partie les difficultés récurrentes observées cette saison, notamment dans les périodes de doute. Pour De Bono, une grande équipe se construit aussi sur des joueurs capables d’imposer leur tempérament et de tirer le groupe vers le haut dans l’adversité.

Un constat sévère, mais lucide, à l’approche des échéances décisives qui attendent l’OM.

