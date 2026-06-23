Coupe du Monde 2026, mercato, la DNCG décale sa décision… Voici les 3 infos OM de ce mardi !

FC Marseille est aujourd’hui menacé de disparaître
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Retrouvez les 3 informations qu’il ne fallait pas manquer dans l’actualité de l’Olympique de Marseille ce mardi 23 juin.
Info 1 : Internationaux OM : Amine Gouiri offre la victoire à l’Algérie !
Une Algérie renversante…
Surpris en première période par une équipe jordanienne bien organisée et plus tranchante, les Fennecs ont peiné à imposer leur rythme et ont logiquement été menés à la pause. Trop imprécise techniquement et en manque d’inspiration dans les derniers mètres, l’Algérie a donné l’impression de subir plus qu’elle ne maîtrisait les débats.
Au retour des vestiaires, les Algériens ont affiché un visage plus conquérant, sans pour autant totalement se libérer dans le jeu. Il a fallu attendre une phase arrêtée pour voir Benbouali égaliser, avant qu’Amine Gouiri ne délivre les siens en toute fin de match, opportuniste dans la surface. Une victoire précieuse dans la course à la qualification, mais qui laisse malgré tout des doutes sur la capacité de l’Algérie à hausser son niveau face à des adversaires plus solides.
Quelles chances de qualification pour l’Algérie ?
Malgré sa victoire face à la Jordanie, l’Algérie n’a pas totalement rassuré et reste sous pression avant la dernière journée. Avec ce succès, les Fennecs se donnent le droit d’y croire, mais leur qualification pour les 16es de finale se jouera lors d’un match décisif face à l’Autriche. Une rencontre qui s’annonce d’un tout autre niveau, face à un adversaire plus structuré et habitué aux matchs à enjeu.
Sur le plan mathématique, tout reste possible, mais le contenu proposé jusqu’ici interroge. Trop irrégulière et souvent en difficulté dans la maîtrise du jeu, l’Algérie devra clairement hausser son niveau pour espérer passer. Elle pourra toutefois s’appuyer sur ses individualités, capables de faire basculer un match, comme Amine Gouiri l’a montré face à la Jordanie. Entre espoirs et doutes, les Fennecs avancent sur un fil : leur destin est encore entre leurs mains, mais la moindre approximation pourrait leur coûter cher dans ce sprint final.
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Dans cette Coupe du Monde où chaque détail peut faire basculer un destin, l’Algérie avance encore avec des incertitudes mais conserve une chance bien réelle de poursuivre l’aventure. Entre manque de maîtrise collective et éclairs individuels, les Fennecs devront trouver le juste équilibre pour rivaliser avec des adversaires plus solides.
Le rendez-vous face à l’Autriche s’annonce décisif : un véritable test de caractère qui en dira long sur les ambitions réelles de cette sélection. Car à ce stade de la compétition, il ne s’agit plus seulement de gagner, mais de convaincre… et surtout de tenir le rythme imposé par les meilleures nations.
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Info 3 :La DNCG temporise après l’examen des comptes de l’OM
Le dossier de l’OM reste en suspens. Présenté ce mardi matin devant la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG), le club phocéen n’a pas encore été fixé sur son sort. Dans un communiqué officiel, l’instance chargée du contrôle financier des clubs français a annoncé un « sursis à statuer dans l’attente d’éléments complémentaires demandés au club ».
Cette décision intervient alors que plusieurs observateurs envisageaient de possibles mesures restrictives, dans un contexte financier déjà marqué par les sanctions prononcées par l’UEFA la semaine dernière.
L’instance européenne a en effet infligé à l’Olympique de Marseille une amende pouvant atteindre 10 millions d’euros ainsi qu’une suspension des compétitions européennes avec sursis. Une sanction qui laisse néanmoins au club la possibilité de participer à la prochaine Ligue Europa, sous réserve du respect des engagements fixés par l’UEFA.
Une politique de rigueur engagée par la nouvelle direction
Dans l’attente de la décision définitive de la DNCG, l’OM ne peut toujours pas enclencher pleinement son mercato estival. Le club marseillais aborde cette intersaison sous le signe de la maîtrise budgétaire, dans la continuité du plan triennal lancé en 2024.
La nouvelle organisation mise en place autour de Stéphane Richard et de Grégory Lorenzi s’inscrit clairement dans une logique de rigueur financière. Les deux dirigeants ont été recrutés afin de renforcer la gestion du club et d’accompagner une politique d’assainissement des comptes.
En attendant les éléments complémentaires réclamés par la DNCG, l’Olympique de Marseille demeure dans l’expectative. Cette décision, particulièrement importante pour l’avenir du club et la préparation de la saison 2025-2026, conditionnera les prochaines étapes du projet marseillais et la marge de manœuvre de la direction sur le marché des transferts.