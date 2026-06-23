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Coupe du Monde 2026, mercato, la DNCG décale sa décision… Voici les 3 infos OM de ce mardi !

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le

 

FC Marseille est aujourd’hui menacé de disparaître

L’incendie survenu au Black Angus a ravagé notre studio, notre décor et une grande partie de notre matériel de tournage.

Sans studio, sans matériel et sans lieu pour produire nos émissions, c’est toute l’aventure Football Club de Marseille qui est en danger.

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Retrouvez les 3 informations qu’il ne fallait pas manquer dans l’actualité de l’Olympique de Marseille ce mardi 23 juin.

 

Info 1 : Internationaux OM : Amine Gouiri offre la victoire à l’Algérie !

Alors qu’il sortait d’une prestation plus que décevante à l’image de son équipe, Amine Gouiri a été le héro des siens cette nuit face à la Jordanie. Il a inscrit le but victorieux de l’Algérie à la 82e minute sur une action qui illustre son flair de renard des surfaces… 

Une Algérie renversante…

Surpris en première période par une équipe jordanienne bien organisée et plus tranchante, les Fennecs ont peiné à imposer leur rythme et ont logiquement été menés à la pause. Trop imprécise techniquement et en manque d’inspiration dans les derniers mètres, l’Algérie a donné l’impression de subir plus qu’elle ne maîtrisait les débats.

Au retour des vestiaires, les Algériens ont affiché un visage plus conquérant, sans pour autant totalement se libérer dans le jeu. Il a fallu attendre une phase arrêtée pour voir Benbouali égaliser, avant qu’Amine Gouiri ne délivre les siens en toute fin de match, opportuniste dans la surface. Une victoire précieuse dans la course à la qualification, mais qui laisse malgré tout des doutes sur la capacité de l’Algérie à hausser son niveau face à des adversaires plus solides.

Quelles chances de qualification pour l’Algérie ?

Malgré sa victoire face à la Jordanie, l’Algérie n’a pas totalement rassuré et reste sous pression avant la dernière journée. Avec ce succès, les Fennecs se donnent le droit d’y croire, mais leur qualification pour les 16es de finale se jouera lors d’un match décisif face à l’Autriche. Une rencontre qui s’annonce d’un tout autre niveau, face à un adversaire plus structuré et habitué aux matchs à enjeu.

Sur le plan mathématique, tout reste possible, mais le contenu proposé jusqu’ici interroge. Trop irrégulière et souvent en difficulté dans la maîtrise du jeu, l’Algérie devra clairement hausser son niveau pour espérer passer. Elle pourra toutefois s’appuyer sur ses individualités, capables de faire basculer un match, comme Amine Gouiri l’a montré face à la Jordanie. Entre espoirs et doutes, les Fennecs avancent sur un fil : leur destin est encore entre leurs mains, mais la moindre approximation pourrait leur coûter cher dans ce sprint final.

 

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Dans cette Coupe du Monde où chaque détail peut faire basculer un destin, l’Algérie avance encore avec des incertitudes mais conserve une chance bien réelle de poursuivre l’aventure. Entre manque de maîtrise collective et éclairs individuels, les Fennecs devront trouver le juste équilibre pour rivaliser avec des adversaires plus solides.

Le rendez-vous face à l’Autriche s’annonce décisif : un véritable test de caractère qui en dira long sur les ambitions réelles de cette sélection. Car à ce stade de la compétition, il ne s’agit plus seulement de gagner, mais de convaincre… et surtout de tenir le rythme imposé par les meilleures nations.

Info 2 : Mercato OM : les dernières infos sur les négociations avec la Roma confiante dans le dossier Greenwood

L’Olympique de Marseille attend avec impatience sa première vente de l’été. Mason Greenwood pourrait être le premier à partir. En contact avec la Roma depuis de nombreuses semaines, l’attaquant anglais est encore dans le Sud de la France. Marseille doit vite trouver des liquidités mais la Roma se montre optimiste quant à la finalisation du dossier.

Le temps presse à Marseille. L’OM connaîtra aujourd’hui le verdict de la DNCG après son audition devant le gendarme financier du football français. Le club olympien qui devait trouver cinquante à soixante millions d’euros d’ici à son audience n’a toujours pas réalisé la moindre vente. Un constat inquiétant à quelques heures du verdict.

L’OM mise sur Greenwood pour renflouer ses caisses

L’Olympique de Marseille compte pourtant principalement sur la vente de Mason Greenwood, sa meilleure valeur marchande pour renflouer les caisses même si quelques autres joueurs sont aussi convoités. Après deux saisons à Marseille, l’Anglais devrait quitter la Ligue 1 et découvrir l’Italie.

Mason Greenwood serait en contact avec la Rome depuis de longues semaines et le club italien en fait sa priorité pour renforcer son attaque. L’entraîneur romain Gian Piero Gasperini souhaite le recruter et le joueur comme son entourage sont convaincus à l’idée de rejoindre la capitale italienne et de disputer la Ligue des Champions.

La Roma freine le dossier en attendant de faire des ventes

Seul souci, la Roma freine le dossier depuis plusieurs semaines. La nomination tardive de son nouveau directeur sportif a ralenti le dossier et c’est maintenant la nécessité de vendre pour cinquante millions pour répondre aux exigences de l’UEFA qui inquiète. 

Le club italien doit, comme l’OM, trouver des liquidités et réaliser des ventes avant de pouvoir acheter et rester dans les clous du fair-play financier de l’instance européenne. Plusieurs médias indiquent que la Louve devrait sacrifier Manu Koné qui représente une belle valeur marchande. Une fois cette vente réalisée, la Roma pourra plus facilement conclure l’arrivée de Greenwood.

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L’OM réclame toujours 50 millions plus 5 de bonus

Le média italien Il Messaggero indique que la Roma reste optimiste dans le dossier Mason Greenwood. De nouveaux contacts sont prévus dans les prochains jours. Les discussions pourraient aller vite alors que le média italien affirme que la relation entre les deux clubs serait très bonne. 

Le joueur aurait déjà trouvé un accord de principe avec la Roma depuis quelques jours comme l’a indiqué Foot Mercato. Il Messaggero indique que l’OM réclame toujours 50 millions d’euros plus 5 de bonus. 

La Roma devrait passer à l’action avant le 30 juin selon Il Messaggero. La prochaine offre devrait intervenir prochainement avec un paiement en plusieurs échéances, dont une avant le 30 juin. Sachant que la clause de Greenwood passera à 60 millions d’euros dès le 1er juillet. Un paramètre à prendre en compte et qui pourrait accélérer la vente de l’attaquant anglais avant la fin du mois.

 

Info 3 :La DNCG temporise après l’examen des comptes de l’OM

Le dossier de l’OM reste en suspens. Présenté ce mardi matin devant la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG), le club phocéen n’a pas encore été fixé sur son sort. Dans un communiqué officiel, l’instance chargée du contrôle financier des clubs français a annoncé un « sursis à statuer dans l’attente d’éléments complémentaires demandés au club ».

Cette décision intervient alors que plusieurs observateurs envisageaient de possibles mesures restrictives, dans un contexte financier déjà marqué par les sanctions prononcées par l’UEFA la semaine dernière.

L’instance européenne a en effet infligé à l’Olympique de Marseille une amende pouvant atteindre 10 millions d’euros ainsi qu’une suspension des compétitions européennes avec sursis. Une sanction qui laisse néanmoins au club la possibilité de participer à la prochaine Ligue Europa, sous réserve du respect des engagements fixés par l’UEFA.

Une politique de rigueur engagée par la nouvelle direction

Dans l’attente de la décision définitive de la DNCG, l’OM ne peut toujours pas enclencher pleinement son mercato estival. Le club marseillais aborde cette intersaison sous le signe de la maîtrise budgétaire, dans la continuité du plan triennal lancé en 2024.

La nouvelle organisation mise en place autour de Stéphane Richard et de Grégory Lorenzi s’inscrit clairement dans une logique de rigueur financière. Les deux dirigeants ont été recrutés afin de renforcer la gestion du club et d’accompagner une politique d’assainissement des comptes.

En attendant les éléments complémentaires réclamés par la DNCG, l’Olympique de Marseille demeure dans l’expectative. Cette décision, particulièrement importante pour l’avenir du club et la préparation de la saison 2025-2026, conditionnera les prochaines étapes du projet marseillais et la marge de manœuvre de la direction sur le marché des transferts.

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