Un ancien directeur général de l’OM va prendre les commandes de ce club de L2 !

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Stéphane Tessier va retrouver les terrains du championnat de France. Un accord pour la cession du Clermont Foot a été trouvé. Le quatorzième du dernier championnat de Ligue 2 va passer sous le contrôle de BL Finance. Une société dirigée par l’ancien directeur général de l’OM Stéphane Tessier.

Le Clermont Foot change de propriétaire. Détenu jusqu’alors par Coresports Alliance, représentée par le Suisse Ahmet Schaefer, la société a trouvé un accord sur la cession de 94.33% des parts de la SASP Clermont Foot 63.

Clermont Foot vendu à BL Finance

Ahmet Schaefer avait pris le contrôle du Clermont Foot en 2019 en rachetant les parts de l’homme d’affaires auvergnat, Claude Michy, pour 4 millions d’euros.

Comme l’a annoncé le club auvergnat, le club est repris par la société BL Finance, dirigée par Stéphane Tessier. Selon plusieurs médias locaux, Schaefer, président du club qui a évolué en Ligue de 2021 à 2024 et maintenant relégué en deuxième division, aurait comblé sept millions d’euros de déficit cumulés par le club.

BL Finance et Stéphane Tessier vont donc s’attacher à reprendre le Clermont Foot. Ils doivent d’abord passer, aujourd’hui, devant la DNCG “dans le cadre réglementaire encadrant cette opération”, comme le précise le communiqué du CF63 qui n’a pas révélé le montant de la transaction.

Tessier, une expérience dans le monde du football qui pourrait servir

Âgé de 51 ans, Stéphane Tessier a récemment vendu sa société familiale, Loire Ascenseurs. Tessier est un ancien dirigeant passé par l’AS Saint-Etienne puis par l’OM. A l’Olympique de Marseille, il a exercé sous la présidence de Pablo Longoria en tant que directeur général de mars 2022 à juin 2024.

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Depuis, Stéphane Tessier n’a plus mis un pied sur les terrains de football. Il tente donc un retour gagnant du côté de Clermont. En attendant le feu vert de la DNCG qui rendra son verdict aujourd’hui pour valider la transaction.

Clarence Maillefaud