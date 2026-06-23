Mercato OM : les dernières infos sur les négociations avec la Roma confiante dans le dossier Greenwood

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L’Olympique de Marseille attend avec impatience sa première vente de l’été. Mason Greenwood pourrait être le premier à partir. En contact avec la Roma depuis de nombreuses semaines, l’attaquant anglais est encore dans le Sud de la France. Marseille doit vite trouver des liquidités mais la Roma se montre optimiste quant à la finalisation du dossier.

Le temps presse à Marseille. L’OM connaîtra aujourd’hui le verdict de la DNCG après son audition devant le gendarme financier du football français. Le club olympien qui devait trouver cinquante à soixante millions d’euros d’ici à son audience n’a toujours pas réalisé la moindre vente. Un constat inquiétant à quelques heures du verdict.

L’OM mise sur Greenwood pour renflouer ses caisses

L’Olympique de Marseille compte pourtant principalement sur la vente de Mason Greenwood, sa meilleure valeur marchande pour renflouer les caisses même si quelques autres joueurs sont aussi convoités. Après deux saisons à Marseille, l’Anglais devrait quitter la Ligue 1 et découvrir l’Italie.

Mason Greenwood serait en contact avec la Rome depuis de longues semaines et le club italien en fait sa priorité pour renforcer son attaque. L’entraîneur romain Gian Piero Gasperini souhaite le recruter et le joueur comme son entourage sont convaincus à l’idée de rejoindre la capitale italienne et de disputer la Ligue des Champions.

La Roma freine le dossier en attendant de faire des ventes

Seul souci, la Roma freine le dossier depuis plusieurs semaines. La nomination tardive de son nouveau directeur sportif a ralenti le dossier et c’est maintenant la nécessité de vendre pour cinquante millions pour répondre aux exigences de l’UEFA qui inquiète.

Le club italien doit, comme l’OM, trouver des liquidités et réaliser des ventes avant de pouvoir acheter et rester dans les clous du fair-play financier de l’instance européenne. Plusieurs médias indiquent que la Louve devrait sacrifier Manu Koné qui représente une belle valeur marchande. Une fois cette vente réalisée, la Roma pourra plus facilement conclure l’arrivée de Greenwood.

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L’OM réclame toujours 50 millions plus 5 de bonus

Le média italien Il Messaggero indique que la Roma reste optimiste dans le dossier Mason Greenwood. De nouveaux contacts sont prévus dans les prochains jours. Les discussions pourraient aller vite alors que le média italien affirme que la relation entre les deux clubs serait très bonne.

Le joueur aurait déjà trouvé un accord de principe avec la Roma depuis quelques jours comme l’a indiqué Foot Mercato. Il Messaggero indique que l’OM réclame toujours 50 millions d’euros plus 5 de bonus.

La Roma devrait passer à l’action avant le 30 juin selon Il Messaggero. La prochaine offre devrait intervenir prochainement avec un paiement en plusieurs échéances, dont une avant le 30 juin. Sachant que la clause de Greenwood passera à 60 millions d’euros dès le 1er juillet. Un paramètre à prendre en compte et qui pourrait accélérer la vente de l’attaquant anglais avant la fin du mois.

Clarence Maillefaud