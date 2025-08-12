Mercato Concurrent OM : Ca bouge pour Akliouche, un énorme chèque en vu pour Monaco !

Buteur éclatant face à l’Inter Milan en match amical, Maghnes Akliouche a vu sa cote grimper en flèche. Le milieu offensif de l’AS Monaco, déjà dans le viseur de grands clubs, pourrait vivre des dernières semaines de mercato très mouvementées.

Il n’aura fallu que deux minutes à Maghnes Akliouche pour ouvrir le score contre l’Inter Milan (1-2) lors du dernier match de préparation de l’AS Monaco. Un geste puissant et précis qui pourrait bien avoir accéléré son avenir. Selon L’Équipe, les Nerazzurri ont fait connaître leur volonté de recruter l’international Espoirs français, rejoints dans la course par une autre grande écurie européenne dont l’identité n’a pas filtré.

L’Inter et un autre grand d’Europe séduits par Akliouche

Donné partant depuis la fin de la saison passée, Akliouche (23 ans) dispose d’un bon de sortie fixé à environ 70 M€, une somme qui avait jusqu’ici refroidi ses courtisans. Sous contrat jusqu’en 2028, il semblait résigné à rester sur le Rocher… jusqu’à ce regain d’intérêt.

Le PSG, Manchester City ou encore Liverpool avaient déjà été cités ces dernières semaines, mais l’Inter pourrait désormais tenir la corde. En attendant, Akliouche garde le cap sur le terrain : « On a bien bossé pour être prêts pour Le Havre, donc notre objectif est de bien commencer dès samedi prochain », a-t-il déclaré. Reste à savoir si ce sera le début d’une nouvelle saison à Monaco… ou ailleurs.

