Mercato concurrent OM : L’OL accélère… une arrivée à 10M€ ?

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Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). L’Olympique Lyonnais ne perd pas de temps sur le marché des transferts. Après l’arrivée de deux renforts offensifs, le club rhodanien a trouvé un accord avec le RB Salzburg pour l’arrivée de Mads Bidstrup.

L’Olympique Lyonnais fait pour l’instant ce que l’OM n’arrive pas à réaliser. Faire des bons coups et vendre pour beaucoup. Alors que l’attaque lyonnaise a été dépeuplée avec les départ d’Endrick, de Iaremtchouk, de Ghezzal mais aussi d’Adam Karabec, l’OL a déjà récupéré plus de 30 millions d’euros en vendant Afonso Moreira au Bayer Leverkusen.

L’OL accélère son recrutement

Dans le sens inverse, Matthieu Louis-Jean et la direction lyonnaise se sont activés pour renforcer au plus vite le front offensif. L’OL a signé le jeune ailier de l’OGC Nice Kaïl Boudache (20 ans) et l’attaquant du Borussia Dortmund Julien Duranville.

L’attaque commence donc à reprendre des couleurs mais les arrivées semblent loin d’être terminées. Selon le journaliste spécialiste des transferts, Florian Plettenberg, l’Olympique Lyonnais et le RB Salzbourg ont trouvé un accord ces dernières heures pour le transfert de Mads Bidstrup. Le danois était d’ailleurs dispensé d’entraînement depuis quelques jours par son club.

Bidstrup devrait s’engager jusqu’en 2031

Selon le journaliste, le milieu de Salzbourg aurait déjà négocié les contours de son futur contrat. Il doit encore réaliser sa visite médicale avant de s’engager jusqu’en 2031 avec le club lyonnais

Concernant Mads Bidstrup, aucune information relative au prix du transfert n’a été dévoilée. Plusieurs sources évoquent un transfert à hauteur de 10 millions d’euros plus d’éventuels bonus.

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Au lendemain de l’annonce de la reprise de l’OL par Michele Kang et une audition devant la DNCG réussi, l’Olympique Lyonnais passe à l’action. Avec l’ambition de se renforcer dans la perspective des matchs qualificatifs pour la Ligue des Champions prévus très tôt au mois d’août.

Clarence Maillefaud