Mercato concurrents OM : Ça chauffe entre l’OL et cet ancien attaquant star de la L1 !

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Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). L’Olympique Lyonnais doit récupérer des liquidités et cela a bien commencé avec le départ d’Afonso Moreira. Avec son attaque qui se retrouve dépeuplée, l’OL s’active sur le marché et surveille la Juventus et ses attaquants à la relance.

Après une saison surprenante et réussie terminée à la quatrième place en Ligue 1, l’Olympique Lyonnais a retrouvé la joie de répondre aux exigences de la DNCG. Alors que le club doit trouver 150 millions d’euros d’ici à juin 2027, le club rhodanien a déjà perdu de nombreux joueurs, notamment en attaque.

L’OL doit reconstruire son attaque

Son front offensif est dépeuplé. Endrick est retourné au Real Madrid, Iaremtchouk et Rachid Ghezzal sont partis. Tout comme Adam Karabec qui a annoncé son départ. En quête de liquidités, l’OL a aussi réalisé une très belle affaire sur le plan financier en vendant Afonso Moreira au Bayer Leverkusen pour plus de quinze fois son prix d’achat. Le Portugais a rejoint l’Allemagne pour 33.6 millions d’euros en comptant les bonus alors qu’il était arrivé de la réserve du Sporting Portugal pour 2 petits millions d’euros.

Un joli coup qui peut amener Lyon à réaliser de bons coups pour la saison prochaine. Le front de l’attaque est notamment ciblé par la direction lyonnaise. L’OL s’est déjà activé sur le marché et a signé le jeune Kaïl Boudache en provenance de Nice et l’ailier Julien Duranville (Borussia Dortmund). Le directeur sportif lyonnais Matthieu Louis-Jean espère recruter encore un autre avant-centre.

Openda érigé en priorité par la direction lyonnaise

Selon Sky Sport Italia, Lyon ciblerait un ancien pensionnaire de Ligue 1 en échec en Italie. Sky Sport Italia indique que Loïs Openda serait dans le viseur de l’OL. En échec à la Juventus Turin qui a déboursé 44 millions d’euros l’été dernier, l’attaquant belge cherche à se relancer et la direction turinoise souhaite s’en débarrasser.

Auteur d’un seul but en 24 matchs de Serie A, Loïs Openda est loin d’avoir convaincu et est à l’image du recrutement estival de la Juventus. Arrivé avec l’image d’un joueur clinique, capable de prendre la profondeur, Openda a été une grande déception pour le club italien qui s’est lourdement raté dans son dernier mercato l’été dernier (Edon Zhegrova, Jonathan David…). Une mauvaise gestion en partie responsable de la saison manquée de la Juventus qui a raté de peu la Ligue des Champions.

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Un attaquant à la relance après un échec à la Juve

Poussé vers la sortie, l’ancien attaquant du RC Lens serait surveillé par de nombreux clubs. L’OL risque d’avoir de la concurrence sur le dossier. Sky Italia indique que des clubs étrangers restent à l’affût comme l’Eintracht Francfort ou Nottingham Forest. En France, l’AS Monaco suit aussi le joueur qu’il convoitait déjà l’été dernier.

L’Olympique Lyonnais serait le club le plus avancé sur le dossier même si d’après le journaliste italien Gianluca DiMarzio, aucune discussion n’a encore eu lieu entre la Juventus et l’OL. Selon le journaliste italien, le deal pourrait tourner autour d’un prêt avec une option d’achat.

Une opération qui conviendrait à l’OL qui n’a, pour l’instant, pas les moyens d’acheter définitivement l’international belge (33 sélections, 3 buts). Une affaire qui pourrait s’avérer gagnant-gagnant entre un club à la recherche d’un buteur et un joueur qui connaît la Ligue 1 et qui souhaite se relancer.

Clarence Maillefaud