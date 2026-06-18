OM : L’audition devant la DNCG de l’Olympique de Marseille repoussée !

L’OM est dans l’attente de nombreux verdicts. Le premier est tombé en provenance de l’UEFA et le club olympien est soulagé. Mais la décision rendue par l’instance européenne a poussé l’OM a demandé un report de son audition devant la DNCG initialement prévue aujourd’hui. Le gendarme financier du football français a accepté.

L’Olympique de Marseille et ses dirigeants peuvent souffler un bon coup. Alors que l’OM attendait depuis deux semaines le verdict de l’UEFA, la décision est tombée hier. Le club olympien a appris par le communiqué de l’instance européenne qu’il lui était infligé une amende 10 millions d’euros assortie d’une exclusion de coupe d’Europe avec sursis.

L’OM évite le pire

Des mesures qui soulagent le peuple olympien qui craignait le pire. A savoir, une exclusion de la prochaine Ligue Europa. Même si le club évite le pire, l’UEFA a quand même sévi en prononçant une première amende mais aussi une restriction de joueurs pouvant être inscrit pour la prochaine Ligue Europa.

Des restrictions qui impactent forcément le club marseillais qui doit encore passer devant la DNCG pour rendre des comptes, cette fois-ci, devant le gendarme financier du football français.

Pour rappel, le club phocéen doit vendre pour cinquante à soixante millions d’euros avant son audience devant la DNCG. Pour l’heure, aucune vente n’a été réalisée même si certains joueurs comme Greenwood ou Hojbjerg sont annoncés sur le départ.

La DNCG accepte la demande de report de l’OM

Mais après avoir appris les sanctions de l’UEFA à son encontre qui vont pénaliser le club cette saison, l’OM a demandé à la DNCG de repousser son audition initialement prévue ce jeudi.

Une demande acceptée par l’instance qui l’a décalé au 23 juin pour que les dirigeants marseillais aient le temps de préparer le dossier en fonction de la décision de l’UEFA. En difficulté financièrement, l’OM pourrait faire l’objet d’un encadrement de la masse salariale. Une nouvelle menace qui plane sur le club marseillais

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En attendant, Grégory Lorenzi et l’OM vont pouvoir commencer à avancer sur d’autres chantiers comme l’officialisation attendue de Bruno Genesio à la place d’Habib Beye mais aussi de travailler sur le mercato. Le temps se fait long et les décisions attendre mais l’Olympique de Marseille commence à toucher au but. Il faudra encore un peu de patience pour pouvoir pleinement se projeter sur la saison prochaine

Clarence Maillefaud