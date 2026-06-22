Mercato OM : La Roma tout proche du montant attendu pour Greenwood ?

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Annoncé sur le départ depuis de nombreuses semaines pour combler les finances marseillais, Mason Greenwood est encore à l’OM. Alors que l’Olympique de Marseille en attend autour de 55 millions d’euros, l’Anglais patiente dans l’attente d’un accord entre les deux clubs. Mais la Roma pourrait se rapprocher des exigences marseillaises.

Son départ se fait attendre. Presque inévitable, le transfert de Greenwood semble vital pour l’avenir financier de l’Olympique de Marseille. Alors que l’OM passe devant la DNCG demain, le club olympien n’a toujours pas réalisé une seule vente. Pour rappel, le club marseillais doit vendre pour cinquante à soixante millions d’euros pour satisfaire les exigences du gendarme financier du football français.

Mason Greenwood, une valeur marchande importante pour sauver les finances de l’OM

L’Olympique de Marseille mise sur le départ de plusieurs cadres comme Hojbjerg et Balerdi pour renflouer les caisses mais aussi en grande partie sur celui de Mason Greenwood. Meilleure valeur marchande du club, l’attaquant anglais pourrait rapporter gros à l’OM. La direction olympienne en attend autour des 55 millions d’euros. Une somme importante mais qui tarde à arriver dans les bureaux marseillais.

La Roma est notamment sur le dossier depuis plusieurs semaines. Mais le club italien fait traîner l’histoire dans le but de récupérer le joueur à un moindre coût. L’équipe de Gian Piero Gasperini espère pouvoir jouer sur la situation financière difficile de l’OM pour enrôler Greenwood à un prix moindre mais le club marseillais semble inflexible.

L’entraîneur italien souhaite absolument voir Greenwood rejoindre son équipe pour renforcer une attaque qui a déjà vu l’arrivée de l’international néerlandais Donyell Malen. Greenwood et son entourage seraient conquis à l’idée de rejoindre Rome et de disputer la Ligue des Champions. Un accord de principe aurait même été trouvé entre le joueur et la Roma autour d’un contrat de cinq ans.

Des discussions directes entre les directions marseillaises et romaines

Une première offre aurait été envoyée mais immédiatement refusée par l’OM car trop basse. Selon le média italien la Repubblica, la Roma pourrait s’approcher des 55 millions d’euros (bonus compris) réclamés par l’OM en proposant de verser 20 millions d’euros tout de suite. Avant de verser le reste sur les deux ou trois prochaines années.

Selon la Repubblica, le propriétaire américain du club italien, Dan Friedkin aurait déjà contacté Franck McCourt pour discuter du transfert. Le média italien indique que Greenwood a bien un accord de principe avec le club romain pour un salaire progressif de 5 millions par an.

Une clause qui pourrait arranger l’OM ?

Mais la Roma tarde alors qu’elle doit d’abord vendre avant de pouvoir acheter. Une situation qui n’arrange pas l’OM qui doit rapidement vendre avant son audience devant la DNCG de demain. Une vente qui semble impossible à réaliser avant l’audition mais qui pourrait arranger l’OM. Pour rappel, une clause de 60 millions d’euros existe à partir du 1er juillet.

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Une clause qui pourrait permettre d’accélérer le dossier une fois le mois de juin terminer mais peut-être trop tard pour éviter de trop grosses sanctions par la DNCG.

Clarence Maillefaud