Mercato concurrents OM : Fabrizio Romano confirme un joli chèque de 32M€ pour l’OL !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Après les départs d’Endrick, Rachid Ghezzal et Roman Yaremchuk, l’OL doit repenser son effectif notamment sur le plan offensif. Lyon va devoir repenser toute son attaque alors qu’Afonso Moreira va rejoindre le Bayer Leverkusen.

L’Olympique Lyonnais ne perd pas de temps sur le marché des transferts. Après avoir recruté Kaïl Boudache, l’OL est en passe de signer l’ailier belge du Borussia Dortmund Julien Duranville et le milieu Mads Bidstrup. Les deux derniers joueurs viennent renforcer le club rhodanien qui a déboursé 18 millions en cumulé pour s’attacher leurs services.

De nombreux départs qui laissent le front offensif vide

Des recrues bienvenues à l’OL alors que l’équipe de Paulo Fonseca a vu de nombreux joueurs quitter le club lyonnais ces derniers jours. Endrick est retourné au Real Madrid; Rachid Ghezzal et Roman Yaremchuk sont aussi partis et Adam Karabec a annoncé hier qu’il ne prolongerait pas l’aventure à Lyon.

Des départs qui laissent un certain vide sur le front de l’attaque qui ne comptent plus que Pavel Sulc, Malick Fofana, Ernest Nuamah et Remi Himbert pour occuper la ligne offensive. Les arrivées de Boudache et de Duranville viennent renforcer, en partie, les nombreux départs. Mais un autre attaquant qui a marqué la saison lyonnaise va, lui aussi, quitter l’OL.

Afonso Moreira, la révélation offensive de cette saison de Ligue 1

En effet, alors que Lyon dispose de finances limitées, ils se voient dans le besoin nécessaire de dégraisser. Et la révélation portugaise du côté lyonnais, Afonso Moreira devrait, lui aussi, plier bagages. Recruté pour 2 millions d’euros l’été dernier, l’ailier de 21 ans a réalisé une saison au-delà des attentes.

Avec 8 buts et 11 passes décisives en 37 matchs toutes compétitions confondues, le Portugais a impressionné et séduit de nombreux prétendants. Lyon s’en frotte les mains.

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Une énorme plus-value qui rassure les finances lyonnais

Obligé de vendre avant le 30 juin pour répondre aux exigences de la DNCG, l’OL devrait réaliser une grosse plus-value avec le départ de son joyau portugais. Selon les informations de Fabrizio Romano, Moreira devrait rejoindre le Bayer Leverkusen pour 32 millions d’euros. Un montant seize fois supérieur à son prix d’achat.

Selon Bild, l’ailier lyonnais devrait s’engager avec Leverkusen jusqu’en 2031. Une vente qui permet aux Gones de financer les arrivées de Duranville et Bidstrup et, dans le même temps, de réaliser une immense plus-value même s’ils devront verser 20% de cette plus-value au Sporting CP.

Clarence Maillefaud