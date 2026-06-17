Mercato concurrents OM : Jackpot de 35M€ pour le LOSC ?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Le LOSC est habitué aux belles plus-values et la Coupe du Monde pourrait les aider en ce sens. Sélectionné avec la Belgique, l’attaquant Matias Fernandez-Pardo plaît beaucoup en Angleterre.

Olivier Létang et Lille ont pris pour habitude de très bien vendre ces dernières saisons. Lucas Chevalier pour 40 millions d’euros au PSG, Nicolas Pepe pour 80 millions d’euros; Osimhen pour 79 millions d’euros, Bafodé Diakité pour 35 millions d’euros… La liste est longue et elle pourrait très prochainement s’agrandir.

La Coupe du Monde, un boost pour les ventes du LOSC

Devenu maître dans l’art de la valorisation de ses joueurs, le club lillois pourrait réaliser quelques grosses ventes cet été et la Coupe du Monde pourrait les y aider. Alors qu’Ayyoub Bouaddi, déjà pisté par la majorité des grands européens a réalisé une entrée en matière exceptionnelle face au Brésil (1-1), sa cote pourrait exploser. Une situation qui pourrait aussi s’appliquer à son coéquipier en attaque Matias Fernandez-Pardo.

Sélectionné avec la Belgique de Rudi Garcia, le très rapide attaquant de 21 ans n’est rentré qu’en fin de rencontre face à l’Egypte (1-1). Mais son profil plairait beaucoup à certains clubs anglais.

Aston Villa se fait pressant sur le dossier Fernandez-Pardo

Selon les informations du journaliste Sacha Tavolieri, des recruteurs d’Aston Villa seraient actuellement aux Etats-Unis pour observer les prestations de plusieurs joueurs en vue de la saison prochaine et notamment celles de l’attaquant belgo-espagnol.

Ses qualités qui allient vitesse et percussion suscite un vif intérêt du côté d’Aston Villa. Son impact physique, sa prise de profondeur et son efficacité dans les derniers mètres correspondent aux caractéristiques recherchées par le club anglais selon Sacha Tavolieri.

Capable d’évoluer sur tout le front de l’attaque, Fernandez-Pardo possède cet atout qui plaît beaucoup aux Villans qui valorise particulièrement cette polyvalence. Toujours selon le journaliste belge, de premiers contacts auraient déjà eu lieu entre les représentants du joueur et le club anglais.

Des performances scrutées et qui pourraient accélérer sa vente

Il confirme également que l’attaquant du LOSC fait bien partie de la short-list établie par Aston Villa pour ce mercato estival. Les performances du Belge pourraient peser lourd dans la décision finale du club anglais.

Selon Tavolieri, les dirigeants anglais attendent de voir son évolution face à une opposition de haut niveau avant de décider de passer à l’action. Aucune offre n’a encore été proposé pour le joueur estimé à 35 millions d’euros par Transfermarkt.

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Le dossier est suivi avec beaucoup d’attention au sein du club anglais et pourrait rapidement s’accélérer. Un transfert qui confirmerait la qualité de vente du LOSC qui devrait réaliser une belle plus-value pour un joueur recruté pour 11 millions d’euros à La Gantoise.

Clarence Maillefaud