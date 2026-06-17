Mercato OM : Deux clubs anglais visent le flop Angel Gomes !

Prêté à Wolverhampton en Angleterre en deuxième partie de saison, Angel Gomes n’a pas pu empêcher la relégation des Wolves. L’Anglais revient à l’Olympique de Marseille mais ne devrait pas y rester. Le milieu pourrait retrouver rapidement la Premier League.

L’Olympique de Marseille s’apprête à réaliser un grand ménage dans son effectif. En quête de liquidités avant son audition devant la DNCG, le club olympien devrait opérer une restructuration assez importante de son effectif. Cela devrait passer par la vente de cadres comme Greenwood, Hojbjerg ou Balerdi mais aussi avec les retours de prêts.

Un meilleur passage en Premier League

Une situation qui concerne notamment le milieu anglais Angel Gomes. Arrivé à Marseille en provenance de Lille l’été dernier, Gomes n’a passé que six mois sous le maillot marseillais. L’Anglais n’a jamais su s’imposer sous les ordres de Roberto De Zerbi (20 matchs, 4 buts et 1 passe décisive). Pas assez percutant, la direction n’a pas souhaité laisser de temps au joueur et a préféré le prêté à Wolverhampton en janvier dernier.

Régulièrement titulaire avec les Wolves, Angel Gomes a disputé treize matchs de Premier League sans inscrire le moindre but. Il n’aura pas pu empêcher la descente du club anglais. Pour rappel, en cas de maintien, Wolverhampton aurait vu la clause d’achat être levée pour 7 millions d’euros. Le milieu anglais est donc de retour à Marseille.

Des performances qui séduisent des clubs anglais

Mais Gomes pourrait rapidement faire le voyage dans le sens inverse. Le passage rapide de l’Anglais en Premier League aurait séduit quelques clubs selon Team Talk. Le média britannique indique que le milieu de 25 ans plairait à deux promus : Coventry City et Hull City. Le site anglais précise que d’autres clubs anglais et européens non identifiés seraient potentiellement aussi intéressés.

Sous contrat jusqu’en 2028 à l’OM, Angel Gomes ne sera pas retenu en cas de bonne offre. Arrivé libre l’été dernier, l’Olympique de Marseille vise une belle plus-value pour un élément estimé à 10 millions d’euros par Transfermarkt.

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L’OM à la recherche d’une potentielle belle plus-value

Le média anglais Team Talk indique que l’OM attend entre 15 et 20 millions d’euros pour laisser partir le milieu anglais. Une opération qui pourrait représenter une belle plus-value et aider le club marseillais dans sa quête de liquidités.

Angel Gomes, lui, ne serait pas contre un retour en Premier League, même si comme il a pu le dire dans The Athletic, il ne rêve pas forcément d’un retour en Angleterre : “Mais revenir en Angleterre n’a jamais été une fin en soi pour moi, ni dans ma carrière, ni dans ma vie.”

Pour l’heure, son avenir reste plus proche du Royaume-Uni que de l’OM qui cherche de l’argent et pourrait réaliser une belle opération financière et se débarrasser, dans le même temps, d’un joueur devenu indésirable.

Clarence Maillefaud