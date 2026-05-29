Mercato concurrents OM : Le RC Lens pourrait perdre un taulier de son attaque

Le RC Lens tente de garder au maximum son ossature pour la saison prochaine et sa participation à la Ligue des Champions. Mais après le départ de son capitaine Adrien Thomasson, une autre satisfaction Sang et Or pourrait quitter le club.

Une qualification pour la plus grande des compétitions européennes n’est donc pas suffisante pour retenir ses meilleurs joueurs. C’est la dure réalité qu’est en train de subir le RC Lens. Après un exercice conclut à la deuxième place qui les a vu défier durant une longue partie de la saison le Paris Saint-Germain, le RC Lens a décroché une place en Ligue des Champions.

Une saison presque parfaite pour Lens…

Un parcours plus qu’honorable qui est dû en grande partie au mercato réussi de l’ancien gardien Jean-Louis Leca, devenu directeur sportif de Lens. Leca a effectué des recrutements bien sentis avec les arrivées de Samson Baidoo, de l’attaquant Odsonne Edouard, du milieu Mamadou Sangaré, du gardien Robin Risser ou encore d’Allan Saint-Maximin. Des joueurs qui ont permis au club sang et or de réaliser une saison complète en championnat et de remporter la Coupe de France pour la première fois de leur histoire.

… mais qui annonce beaucoup de départs

Ce groupe, coaché par Pierre Sage, rêve encore plus grand mais la réalité financière du club pourrait freiner les ambitions lensoises. Malgré des perspectives européennes la saison prochaine, le RC Lens a déjà perdu son capitaine et milieu de terrain Adrien Thomasson qui a rejoint le Stade Rennais. L’attaquant Wesley Saïd s’est engagé il y a plusieurs semaines avec le club qatari d’Al-Shamal.

Dans le même temps, l’incertitude entoure l’avenir de Pierre Sage. Le technicien français ne s’est pas montré très rassurant sur son avenir ce lundi, sur RMC. Il n’a pas affirmé avec conviction qu’il serait présent la saison prochaine d’autant qu’il serait très courtisé notamment à l’étranger.

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La MLS lorgne Saint-Maximin

Une autre satisfaction du dernier mercato estival pourrait également faire faux bond. En fin de contrat au 30 juin, l’attaquant Allan Saint-Maximin (29 ans) pourrait quitter le club. Selon Foot Mercato, Saint-Maximin serait en pleine réflexion pour la suite de sa carrière. Aucune décision n’a encore été prise mais une approche concrète du Charlotte FC en MLS le ferait hésiter.

Le club de Caroline du Nord souhaiterait en faire son designated player (joueur qui peut bénéficier d’un salaire supérieur au Salary Cap fixé par chaque club de MLS et réservé généralement aux meilleurs joueurs). De son côté, le RC Lens fait tout son possible pour retenir le joueur. Le club lui fait miroiter la perspective de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Un argument suffisamment pour le convaincre de rester ? Rien n’est moins sûr.

Clarence Maillefaud