Mercato concurrents OM : L’OL, une recrue à 15M€ avant de se consacrer aux ventes…

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). L’Olympique Lyonnais ne perd pas de temps sur le marché des transferts. Outre l’arrivée prochaine de l’attaquant Kaïl Boudache, l’OL serait en passe de boucler une deuxième arrivée.

Deux recrues déjà presque bouclées

Les Lyonnais n’ont pas le temps. Le mercato estival ouvre officiellement ses portes le 15 juin, mais les dirigeants de l’OL s’activent déjà. Après une saison terminée à la quatrième place de Ligue 1, Lyon va devoir passer par les barrages pour obtenir son ticket en Ligue des Champions. Une compétition qui rapporterait gros au club rhodanien en manque de liquidités et au bord de la relégation la saison dernière.

C’est dans cette optique que Lyon accélère sur le marché des transferts. Le club lyonnais serait déjà en passe de conclure le transfert du jeune ailier Kaïl Boudache. L’attaquant de 19 ans, buteur lors du barrage retour avec Nice face à Saint-Etienne (4-1) va passer professionnel à Lyon. Une première recrue qui devrait s’accompagner rapidement d’une autre arrivée.

Un transfert autour autour des 15 millions d’euros

Selon les informations du Salzburger Nachrichten, confirmées par L’Equipe, le milieu de terrain Mads Bidstrup est très proche de Lyon. Les discussions entre l’OL et le RB Salzbourg pour le danois avancent rapidement et seraient même en passe d’être bouclées. Même s’il reste à convaincre les dirigeants autrichiens, le joueur, sous contrat jusqu’en 2029, serait convaincu, à l’idée de rejoindre Lyon selon L’Equipe. Valorisé à plus de 10 millions d’euros, le montant du transfert n’a pas été communiqué mais devrait avoisiner les 15 millions d’euros.

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L’OL anticipe donc ses arrivées mais devrait rapidement s’atteler à vendre afin de faire entrer de l’argent dans les caisses en vue du passage devant la DNCG dans quelques semaines.

Clarence Maillefaud