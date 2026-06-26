Mercato concurrents OM : Rennes sécurise une de ses valeurs sûres !

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Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Estéban Lepaul a prolongé son contrat avec le Stade Rennais. Meilleur buteur de Ligue 1 la saison dernière, l’attaquant est désormais lié à Rennes jusqu’en 2029.

Rennes devrait s’assurer quelques buts la saison prochaine. C’est désormais officiel, le buteur Estéban Lepaul a prolongé hier son contrat avec le Stade Rennais jusqu’en 2031.

Lepaul prolonge d’une saison

Déjà engagé jusqu’en 2029 avec le club breton, l’attaquant a décidé d’étirer son bail d’une saison supplémentaire. Une manière pour Rennes de verrouiller son attaquant auteur de 21 buts toutes compétitions confondues la saison passée.

Arrivé d’Angers l’été dernier contre 13 millions d’euros et 2.5 millions d’euros de bonus, Lepaul a confirmé les attentes et espoirs placés en lui. Deux ans après avoir découvert l’élite et la Ligue 1, l’attaquant de 26 ans s’est affirmé comme un des meilleurs joueurs à son poste du championnat.

Meilleur buteur la saison passée, il s’est imposé comme un des tauliers de Rennes aux côtés de Brice Samba, Valentin Rongier ou encore Breel Embolo.

Rennes l’a déclaré intransférable

Ouest-France indique que le Stade Rennais était bien décidé à conserver son attaquant au sortir de cette belle première saison sous les couleurs rouges et noires. Le club avait notamment rapidement mis sur la tables une prolongation avec une revalorisation salariale à la clé.

Surveillés par plusieurs clubs étrangers comme l’Atlético Madrid, Côme et Benfica avait été déclaré intransférable par le président exécutif Arnaud Pouille : “Certains joueurs comme Brice Samba, Estéban Lepaul ou Abdelhamid Ait Boudlal ne partiront pas, ils le savent et leurs agents le savent. Ou alors, il faudrait quelque chose qui dépasse l’entendement !”

Rennes s’active sur le mercato

Convoité par ces clubs qui jouent l’Europe, Lepaul découvrira la saison prochaine les joutes européennes et la Ligue Europa après une saison terminée à la sixième place. En vue de la saison prochaine, la direction s’active déjà. Adrien Thomasson est déjà venu renforcer le milieu rennais après une grosse saison au RC Lens. Rennes a aussi bouclé les signatures d’Issa Soumaré (Le Havre) et du défenseur Gonçalo Oliveira (Benfica). Le club breton serait aussi en passe de signer le jeune attaquant de Sunderland Eliezer Mayenda selon Ouest-France.

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L’été rennais s’annonce chaud avec la Ligue Europa en ligne de mire pour le club comme pour son attaquant phare, Estéban Lepaul.

Clarence Maillefaud