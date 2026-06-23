Mercato OM : Un autre club attend et pourrait miser gros sur Mason Greenwood ?

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Mason Greenwood est sur le départ. L’attaquant anglais de l’Olympique de Marseille aurait même déjà trouvé un accord de principe avec la Roma. Pourtant, le dossier patine en attendant une offre satisfaisante du club italien. Même si Rome semble la seule destination possible pour Greenwood, un autre cador européen suivrait la situation de près.

L’OM doit vendre. C’est une certitude et une obligation. A quelques heures du verdict de la DNCG, l’Olympique de Marseille n’a toujours vendu aucun joueur. Une situation alarmante quand on sait que le club marseillais doit récupérer cinquante à soixante millions d’euros de vente avant son audition pour répondre aux exigences du gendarme financier du football français.

Greenwood toujours plus proche de la Roma

Avec une telle somme à trouver, l’OM est obligé de miser sur le départ de son meilleur joueur pour renflouer les caisses. Après deux saisons à l’Olympique de Marseille, Greenwood devrait quitter le club olympien.

Plus grosse valeur marchande du club, l’attaquant aux 26 buts et 11 passes décisives la saison passée pourrait rapporter une bonne partie de la somme attendue par l’instance de régulation du foot français. L’OM réclame autour des 55 millions d’euros pour céder l’attaquant olympien.

Une somme que n’a pas encore proposé la Roma, le principal prétendant dans le dossier Greenwood. La Louve fait de l’Anglais sa priorité et l’entraîneur Gian Piero Gasperini souhaite le faire venir rapidement. Du côté du joueur et de son entourage, la perspective de rejoindre Roma plairait et l’idée de disputer la Ligue des Champions aussi. Un accord de principe autour d’un contrat de 5 ans aurait été trouvé entre le joueur et le club italien selon Foot Mercato.

Un dossier qui n’avance pas aussi vite qu’espéré

Mais le dossier n’avance pas aussi vite qu’espéré pour l’Olympique de Marseille qui aurait aimé conclure le transfert plus rapidement. La Roma ne pouvait avancer de première offre avant la nomination de son nouveau directeur sportif qui ne s’est réalisé qu’il y a quelques jours. De plus, le club italien doit vendre pour 50 millions d’euros pour rester dans les clous du fair-play financier avant de pouvoir acheter.

Des contraintes qui empêchent la Roma de boucler rapidement le dossier. Une première offre aurait déjà été transmise mais refusée par l’OM. Le club de la capitale devrait rapidement revenir avec une meilleure offre qui s’approcherait des exigences marseillaises comme l’indique Il Messaggero. D’autant plus, que la clause libératoire de Mason Greenwood grimpera à 60 millions d’euros au 1er juillet.

L’Atletico de Madrid surveille le dossier

Un paramètre qui pourrait pousser la Roma à accélérer mais pas que. Selon El Gol Digital, l’Atletico de Madrid suit la situation de près. Diego Simeone apprécierait le profil de Greenwood. Le club madrilène envisagerait une offensive plus importante que l’offre romaine mais pas dans l’immédiat.

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El Gol Digital indique que l’Atletico doit d’abord clarifier plusieurs dossiers offensifs liés à l’avenir de ses attaquants et notamment Julian Alvarez. Une option supplémentaire pour Greenwood mais aussi pour l’OM qui n’attend qu’une chose : une première grosse vente.

Clarence Maillefaud