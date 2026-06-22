Mercato ex OM : De Zerbi veut s’offrir un ancien attaquant du Barça !

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Arrivé en cours de saison dernière pour sauver Tottenham, Roberto De Zerbi compte effectuer un recrutement ambitieux. L’ancien technicien de l’OM a déjà obtenu quelques signatures mais cela semble loin d’être terminé. L’Italien aimerait signer Marcus Rashford pour renforcer son attaque.

Sa mission de sauvetage a été réussie. Après avoir récupéré Tottenham dans les bas-fonds de la Premier League, Roberto De Zerbi a obtenu le maintien des Spurs lors de l’ultime journée. Une première expérience de sept matchs intense mais qui pousse l’Italien a vouloir reconstruire en grande partie son effectif.

De Zerbi vise Rashford pour renforcer son attaque

Alors que De Zerbi et la direction du club du nord de Londres se sont déjà montrés très actif sur le marché, les Spurs seraient rentrés dans la course pour Marcus Rashford. Une première offre pourrait d’ailleurs être transmise dans les prochains jours.

Selon le média The I Paper, des discussions internes porteraient désormais sur l’idée de réaliser une première offre pour l’international anglais auteur d’une bonne saison au FC Barcelone. Avec 14 buts inscrits et 14 passes décisives délivrées en 49 matchs toutes compétitions confondues, Marcus Rashford a plutôt convaincu même si son retour à Barcelone semble compromis.

L’avenir de Rashford ne s’écrira pas à Manchester

Manchester United et Rashford disposent d’une clause libératoire autour de 45 millions d’euros. Un prix que ne serait pas prêt à mettre Tottenham qui devrait proposer un montant inférieur pour tester la marge de manœuvre de Manchester United.

Alors que Tottenham ambitionne de signer l’Anglais, la concurrence est forte et Rashford privilégierait un nouveau départ à l’étranger ou une nouvelle chance chez les Red Devils selon The I Paper. Un souhait qui apparaît difficilement réalisable alors que Manchester United aimerait se séparer du salaire colossal de l’attaquant anglais.

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Tottenham et De Zerbi modifient leur effectif dans les grandes largeurs

Le média The I Paper indique que De Zerbi serait un grand admirateur de Rashford. Il pourrait même faire pression auprès de la direction pour trouver une solution pour accélérer l’arrivée du Mancunien. Conscient qu’un transfert devrait le pousser à réduire son salaire, The I Paper affirme que Rashford serait prêt à accepter une baisse de salaire conséquente.

Une nouvelle piste expérimenté qui viendrait alors renforcer un effectif qu’ont déjà rejoint Andy Robertson (Liverpool, libre), Marco Senesi (Bournemouth, libre) et le défenseur central Jan Paul van Hecke (60 millions d’euros). De Zerbi pousse pour continuer le remodelage de son effectif avec plusieurs joueurs de Premier League en ligne de mire comme Sandro Tonali ou Savinho.

Comme à l’Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi va connaître de très nombreux mouvements au mercato estival.

Clarence Maillefaud