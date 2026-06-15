Mercato : Le marché tourne à plein régime dès son ouverture

La Coupe du Monde est lancée et le marché des transferts a officiellement ouvert aujourd’hui. Même si la période du mercato a débuté aujourd’hui, plusieurs transferts ont déjà été confirmés. Voici un rapide récapitulatif.

C’est officiel ! Le marché des transferts est officiellement ouvert en Ligue 1 et en Premier League. La Coupe du Monde prend toute la lumière et éclipse le mercato. Pourtant, quelques accords et transferts ont été officialisés ces derniers jours en Europe.

Le Real Madrid ne perd pas de temps

A l’échelle européenne, les rumeurs autour de nombreux transferts affluent mais un club s’est mis très sérieusement à la tâche. Le Real Madrid a bien avancé sur son recrutement. Le premier mouvement majeur concerne l’arrivée sur le banc de José Mourinho à Madrid treize ans après sa dernière expérience madrilène.

Comme promis par Florentino Pérez avant sa réélection à la présidence du Real Madrid, Ibrahima Konaté devrait rejoindre les Merengues. Selon RMC Sport, l’international français aurait signé jusqu’en 2030. Il devrait être accompagné des latéraux Denzel Dumfries (Inter Milan) et de Marc Cucurella. Le latéral de Chelsea devrait s’engager pour le Real contre 55 millions d’euros plus 5 de bonus selon Fabrizio Romano.

Le quotidien espagnol AS ajoute que l’ancien milieu Sami Khedira devrait rejoindre le staff de Mourinho en juillet. Dans le sens inverse, Alvaro Arbeloa a quitté le club madrilène et pourrait rebondir du côté de Fulham. Un des premiers changements sur les bancs anglais. En effet, Andoni Iraola (Bournemouth) a remplacé Arne Slot sur le banc de Liverpool.

Une valse des coachs en Ligue 1

En France, la valse des coachs a débuté. Alors que l’Olympique de Marseille attend les verdicts des instances pour nommer Bruno Genesio, cela a aussi bougé sur beaucoup d’autres bancs de Ligue 1.

Le LOSC, qui a perdu Genesio, parti libre en fin de saison, a choisi Davide Ancelotti pour prendre sa suite. Il pourra compter sur Olivier Giroud qui a prolongé d’une saison. A Lorient, Olivier Pantaloni a laissé sa place à Alexandre Dujeux, parti d’Angers et dont le poste a été récupéré par Stéphane Gilli. Un dernier mouvement est à noter, le retour en Ligue 1 de Will Still à Auxerre.

Lens devant un grand chantier

Certains clubs, comme l’OM, doivent vendre ou disposent de nombreux joueurs très convoités. Le RC Lens est dans cette situation. Le chantier s’annonce colossal dans le Nord. Après avoir perdu Pierre Sage, qui devrait s’engager à Crystal Palace pour trois millions d’euros jusqu’en 2029, Lens devrait s’attacher les services de Dino Toppmöller. L’ancien entraîneur de Francfort devrait être officialisé dans les prochains jours selon Foot Mercato.

Le dauphin du PSG a déjà perdu de nombreux joueurs. Adrien Thomasson, Wesley Saïd et Allan Saint-Maximin sont déjà partis et plusieurs autres pourraient quitter le club comme la révélation Mamadou Sangaré et Malang Sarr.

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Des dossiers qui pourraient se décanter rapidement ou après la Coupe du Monde

D’autres dossiers pour s’accélérer dans les prochains ou à l’issue de la Coupe du Monde. Courtisé par plusieurs grands d’Europe, Bernardo Silva, libre de tout contrat, devrait rejoindre le Real Madrid. Le FC Barcelone, de son côté, observe les grandes annonces du rival mais s’active aussi. Le Barça a renforcé son attaque avec l’arrivée pour 80 millions de l’attaquant anglais de Newcastle Antony Gordon.

L’OM aussi patiente et doit rapidement vendre pour respecter les exigences de la DNCG. Le départ de Mason Greenwood est très probable. Annoncé à la Roma, le dossier patine pour un joueur dont l’OM attend au minimum 50 millions d’euros.

La Coupe du Monde pourra aussi peut-être décanter certains dossiers comme celui de l’attaquant ivoirien Yann Diomandé, courtisé par le Paris Saint-Germain et Liverpool. Ou encore d’Ayyoub Bouaddi, excellent lors de son premier match face au Brésil, intéresse beaucoup de clubs dont certains sont venus le superviser aux USA.

A peine ouvert, le mercato estival est déjà mouvementé et ce n’est que le début.

Clarence Maillefaud