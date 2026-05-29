OM : La sortie cash de Nasri sur Benatia et Beye !

La saison de l’Olympique de Marseille a été marquée par les nombreuses sorties de Medhi Benatia et les résultats en dessous des attentes d’Habib Beye. Souvent à tort selon Samir Nasri.

La saison marseillaise a connu son lot de rebondissements. Marquée par des mauvais résultats et des crises en interne, la fin d’exercice de l’OM s’est terminée dans le chaos. Malgré une qualification en Ligue Europa obtenue lors de la dernière journée de Ligue 1, l’OM a connu beaucoup de remous en interne. Des vagues qui ont débouché par les départs successifs de Pablo Longoria suivi de Medhi Benatia en fin de saison.

Benatia et Longoria, deux dirigeants aux tempéraments différents

Parti en Argentine, Longoria a rebondi sans grand bruit du côté de River Plate. Un départ en silence qui contraste avec celui de Benatia. Durant la fin de saison, l’ancien international marocain (66 sélections) s’est régulièrement exprimé devant la presse, critiquant souvent les joueurs d’Habib Beye.

Dans une fin de saison où les résultats marseillais ont volé en éclats, Benatia n’a pas hésité à dire le fond de ses pensées. Exprimant son courroux devant les prestations des joueurs de l’OM. Face à Lorient, le 18 avril dernier, l’ancien directeur sportif du club phocéen avait réalisé un monologue face à la presse de près de quinze minutes. “C’est un scandale, quand tu joues une équipe pratiquement en vacances, une très belle équipe et que tu as cinq finales… On fait des stages, ça nous coûte des sous, mais tu veux bosser, te retrouver et recréer du liant. Combien de joueurs ont renversé la table dans le vestiaire ? Zéro. Tu joues à l’Olympique de Marseille, tu joues un match comme ça et tu l’acceptes. Moi, il ne faut pas m’enfumer. Quand tu joues Lorient à 17h, qui n’a rien à jouer, et que tu ne gagnes pas un duel et que tu n’es pas entreprenant… C’est facile, “le logo il est pas beau”, c’est pas mon problème, je parle football.”

Un manque d’envie des joueurs qui fait tâche

Il avait poursuivit son propos pendant quelques minutes, évoquant notamment le manque d’envie de l’équipe. “Quand tu rentres ici, quand tu as cinq finales à jouer pour un objectif de Ligue des champions, ça doit se voir, sauf que ça se voit pas. Les mêmes reproches tournent et passent. On parle de quoi ? De couilles, d’amour propre, de respect du maillot qu’on porte, du respect des gens. Et on fait quoi à l’arrivée ? Sur un ballon droit de 40 mètres, c’est moi qui y vais ? Sur un deuxième ballon, c’est moi qui y vais ? Quand tu perds le ballon en transition alors qu’en stage on n’a fait que ça, tu fais quoi ? Tu perds le ballon, et tu le regardes. Et pourtant la semaine on le fait parce que la vérité, depuis un long moment la semaine ça bosse.”

“On ne peut pas lui reprocher de s’engager jusqu’au bout.”

Beaucoup de prises de paroles publiques qui ont valu de nombreuses critiques au dirigeant marocain. Une attitude des médias qui n’a pas plus à Samir Nasri qui estime, dans L’Equipe, que la “grande gueule” de Benatia a permis à d’autres membres du club, comme Longoria, de pouvoir se cacher. Nasri s’explique : “Il avait une mission, celle d’imposer une rigueur à ce club, de l’excellence en termes de comportement, d’envie, d’abnégation. Et plusieurs fois, il s’est senti trahi par des joueurs, dont certains qu’il avait lui-même fait venir. Par ailleurs, ses sorties permettaient à d’autres de rester discrets… Medhi, cela ne l’a jamais dérangé d’être le méchant flic dans un duo. Et surtout, à chaque fois, j’ai compris ses prises de parole. Cela me parlait comme supporter de l’OM, il décrivait exactement ce que j’avais vu sur le terrain. À certains moments, des joueurs abandonnaient ou avaient un manque dans certaines performances, comme à Lorient ou à Nantes. On ne peut pas lui reprocher de s’être engagé jusqu’au bout”

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“On devait juger Beye pour sa capacité à entraîner l’OM, pas sur ses déclarations de consultant”

Enfin, au moment où Habib Beye devrait être remplacé suite à l’arrivée du nouveau directeur sportif Grégory Lorenzi, Nasri a tenu à défendre dans les colonnes de L’Equipe le travail de l’entraîneur sénégalais, estimant que son passé de consultant a joué contre lui. “J’ai trouvé ça injuste. On devait juger Habib Beye pour sa capacité ou pas à entraîner l’OM, cela n’aurait dû être que cela ces quatre derniers mois. On ne doit pas le juger parce qu’il y a trois ans, il a déclaré qu’il ne comprenait pas la gestion du cas Mbappé par Luis Enrique. Il était alors payé pour être consultant et donner son avis. Et quand il est devenu entraîneur, tout le monde l’attendait avec un fusil de sniper pour lui tirer dessus. Ce n’est pas correct.»

Clarence Maillefaud