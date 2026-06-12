OM : les premières infos sur la reprise !

Le calendrier de la saison 2026-27 de Ligue 1 est tombé et l’Olympique de Marseille doit maintenant planifier sa reprise. Alors que l’OM s’active sur le marché, on en sait un petit peu plus sur le programme de reprise du club olympien.

La première journée de Ligue 1 semble très loin. L’Olympique de Marseille recevra dans le cadre de son premier match de championnat Strasbourg le week-end des 21, 22 et 23 août. La LFP a dévoilé hier le calendrier de la prochaine saison du championnat de France. L’OM débute fort avec un enchaînement Strasbourg, Monaco, Paris FC, Rennes et PSG.

Une recherche active de liquidités

Un programme chargé que l’OM devra anticiper à travers son mercato et sa préparation. Seul problème, le club olympien navigue un peu dans le vague pour l’instant. L’Olympique de Marseille est dans le flou concernant son avenir européen. En effet, le verdict de l’UEFA se fait attendre alors que la plus haute sanction pourrait être attribuée à l’OM pour ses manquements financiers. A savoir, une expulsion pure et simple de la Ligue Europa.

Une catastrophe pour les finances déjà dans le rouge de l’OM. Un secteur sur lequel travaille d’arrache-pied le nouveau directeur sportif Grégory Lorenzi. Arrivé, il y a quelques semaines, l’ancien DS du Stade Brestois s’active pour vendre rapidement et répondre aux exigences de la DNCG avant son audition en fin de mois.

Un avenir flou tant pour l’effectif qu’autour du coach

Marseille doit trouver 50 à 60 millions d’euros d’ici fin juin. Pour cela, la direction cherche à vendre ses meilleures valeurs marchandes à l’image de Greenwood. L’attaquant aux 48 buts et 17 passes décisives puis son arrivée il y a deux ans devrait quitter l’OM et rejoindre la Roma. Seul souci, le club italien fait traîner le dossier et l’OM est dans l’urgence. Plusieurs cadres et joueurs indésirables pourraient aussi faire leur valise pour atteindre la somme attendue par la DNCG.

C’est dans ce contexte flou et tendu que Genesio patiente car, pour l’heure, Habib Beye est toujours en poste et prépare comme si de rien n’était la saison prochaine. Il aurait même selon RMC Sport communiqué la date de reprise du groupe professionnel. Alors que son avenir ne devrait pas s’écrire à l’OM, le Sénégalais qui dispose encore d’une année de contrat suit les informations. Genesio reste lui attentif aux verdicts qui attendent l’OM et pourraient modifier les perspectives de la saison prochaine.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Longoria tente de recruter un joueur de l’OM !

Le programme de la préparation prend forme

Malgré ce flou ambiant, L’Equipe a annoncé les contours de la préparation du groupe marseillais. Selon le quotidien, la reprise s’effectuera entre le 3 et le 6 juillet à la Commanderie avant de partir en stage de préparation aux Pays-Bas. On imagine que plusieurs rencontres amicales devraient avoir lieu avant la reprise du championnat. L’Equipe affirme que comme chaque année, un match de gala devrait être joué au Vélodrome.

La saison dernière, l’OM avait vaincu Aston Villa au Vélodrome (3-1). Un match qui promettait beaucoup avant de connaître une saison rocambolesque. Le début de saison prochaine paraît lointain mais l’urgence est bien présente dans les bureaux de l’OM où on s’active pour y voir clair le plus vite possible.

Clarence Maillefaud