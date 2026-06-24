Mercato OM : Gasperini insiste ! Greenwood valide un salaire multiplié par deux !

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On sait depuis plusieurs semaines que Mason Greenwood est une priorité de l’AS Roma. Pourtant, l’attaquant anglais de l’Olympique de Marseille est toujours à Marseille. Le dossier patine mais le dossier pourrait accélérer grâce au coach romain Gian Piero Gasperini.

L’avenir de Greenwood devrait s’écrire ailleurs. Depuis de nombreuses semaines, l’attaquant de l’OM est annoncé avec insistance du côté de la capitale italienne sans pour autant qu’il n’y ait de grandes avancées autour du dossier.

Greenwood érigé en priorité par la Roma

Après deux saisons à l’Olympique de Marseille, Mason Greenwood est convoité par la Louve qui en fait sa priorité. L’entraîneur Gian Piero Gasperini souhaite grandement l’avoir dans son effectif.

Du côté du joueur et de son entourage, on se montre enthousiaste à l’idée de rejoindre l’Italie mais aussi de disputer une nouvelle fois la Ligue des Champions. Des perspectives intéressantes pour le joueur qui aurait déjà trouvé un accord de principe autour d’un contrat de cinq ans avec la Roma.

La Louve freine toujours le dossier

Mais le dossier n’avance pas aussi vite que l’OM l’espère. Le club phocéen devait réaliser cinquante à soixante millions d’euros de vente avant son audition devant la DNCG, hier. Alors qu’aucun départ n’a vu le jour, la DNCG ne s’est pas encore prononcée sur les finances de l’Olympique de Marseille et a demandé des éléments complémentaires et une projection plus cohérente autour de la saison prochaine.

A Rome, on freine également le dossier. Alors que Greenwood est un cible prioritaire, le retard concernant la nomination du nouveau directeur sportif et le besoin de vendre pour 50 millions d’euros avant d’acheter ont ralenti l’avancée du dossier.

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La Roma offre un salaire multiplié par deux

Selon la Gazzetta dello Sport, l’entraîneur de la Roma, Gian Piero Gasperini, pourrait faire avancer les choses. Le média italien indique que Gasperini était présent ces deux derniers jours à Rome pour programmer le mercato romain. Il aurait, à cette occasion, confirmé que Mason Greenwood était sa priorité. Le technicien italien aurait même déjà parlé avec le joueur et son père. Une attention qui plaît à Greenwood qui le pousserait à faire de la Roma sa priorité.

Alors qu’il aurait déjà trouvé un accord de principe avec le club romain, le journaliste turc Yagiz Sabuncuoglu indique que la Louve a offert le double du salaire net que Greenwood perçoit à l’OM. Un argument de poids. La Roma devrait accélérer et faire une première offre inférieure aux 50 millions d’euros plus 5 de bonus exigés par Marseille selon Sabuncuoglu. Le journaliste livre aussi les détails de l’offre faite par Fenerbahçe pendant le processus électoral : “Salaire | 12 millions d’euros, contribution à 15 buts | 500 000 euros, contribution à 20 buts | 750 000 euros, contribution à 25 buts | 1 million d’euros, participation au groupe ŞL | 1 million d’euros, championnat de la ligue | 1 million d’euros, coupe de Turquie | 100 000 euros, supercoupe | 200 000 euros.”

Pour rappel, Mason Greenwood dispose d’une clause qui passe à 60 millions d’euros au 1er juillet. Le temps presse et l’OM a besoin de vite trouver de l’argent. Les prochains jours devraient être décisifs.

Clarence Maillefaud