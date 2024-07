Carboni tout proche, un tarif exorbitant pour Nketiah, le LOSC vise un joueur de l’OM… Les 3 infos mercato du jour

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

1 – Mercato OM : Dénouement proche pour Carboni !

L’OM est proche d’un accord avec l’Inter pour le transfert de Valentin Carboni. L’international argentin devrait être prêté une saison saison avec une option d’achat élevé.

Une option d’achat d’environ 30 millions d’euros

Depuis quelques jours l’Olympique de Marseille a accéléré les négociations avec l’Inter pour l’une des priorités absolue de De Zerbi, Valentin Carboni. Selon les informations du journal l’Equipe ce samedi, un accord est même sur le point d’être trouvé. L’international argentin devrait ainsi être prêté une saison avec option d’achat. Cette option devrait être de l’ordre de 30 millions d’euros, ce qui devrait rendre impossible un transfert définitif au terme de la saison. Mais le joueur est une priorité absolue de De Zerbi et ce dernier pourrait rejoindre Marseille en début de semaine prochaine.

Pour renforcer son attaque, le club marseillais continue de travailler sur les dossiers Alexis Sanchez et Hwang Hee-chan. L’état major olympien doit d’abord résoudre l’équation des extra-communautaires. Trois places sur les quatre autorisées sont actuellement occupées dans l’effectif. Le latéral droit Murillo pourrait ainsi être poussé vers la sortie pour en libérer une.

2- Gigot visé par le LOSC

L’Olympique de Marseille a décidé de remodeler en profondeur son effectif avec l’arrivée de Roberto De Zerbi. De nombreux joueurs ont été priés de se trouver un nouveau challenge et ont été écartés dès le début de la préparation estivale. Lille s’intéresse à l’un d’entre-eux.

L’OM a décidé d’écarter plusieurs joueurs sur lesquels Roberto De Zerbi ne compte pas.

Le président de l’OM Pablo Longoria s’est récemment exprimé sur ce sujet en conférence de presse : « La position du club est claire, et elle est partagée avec mes équipes sportives, le propriétaire et les entraîneurs. Tous les joueurs, dès le premier jour, même avant le début de la préparation, connaissent exactement leur situation. Certains joueurs ne sont pas envisagés sur le long terme. Les décisions concernant les fins de contrat, les conditions techniques, le comportement passé et la mentalité sont prises en compte. Je suis sincère et je le dis franchement : nous avons désormais une vision très claire, avec des règles et une discipline bien établies. Pour y parvenir, nous devons recommencer pratiquement de zéro afin d’éviter les erreurs du passé. La position du club est très ferme à ce sujet. »

Dès les premiers jours de la préparation estivale, Pau Lopez, Samuel Gigot, Jordan Veretout, Jordan Amavi et Chancel Mbemba ont ainsi été mis à l’écart. Jonathan Clauss, et Konrad de la Fuente faisaient également partie des indésirables, mais ont déjà été exfiltrés. Ismaïla Sarr est lui aussi sur le point de s’engager avec Crystal Palace pour près de 15 millions.

Selon les informations du journal l’Equipe ce samedi, le LOSC aurait ciblé Samuel Gigot (30 ans) pour renforcer son secteur défensif. Le quotidien sportif indique que le défenseur central de l’OM serait sensible au challenge nordiste. Il s’agirait en effet d’une belle porte de sortie pour le natif d’Avignon

3- Mercato OM : Gros doute concernant Nketiah ?

Si l’Equipe expliquait que l’OM avançait sur l’arrivée d’Eddie Nketiah, le montant demandé par Arsenal semble bien loin de ce que le club olympien peut proposer. Un deuxième offre de Longoria reste hypothétique…

S’exprimant sur Sky Sports vendredi, le journaliste Dharmesh Sheth a fait le point concernant le dossier Nketiah. « Il est lié à un transfert à Marseille, cependant, il y a un grand écart d’évaluation entre ce qu’Arsenal veut pour Eddie Nketiah et ce qu’Arsenal est prêt à payer. N’oubliez pas que Marseille est entraîné par Roberto de Zerbi et a déjà fait quelques recrutements en Premier League ce mercato. Maintenant, nous attendons juste de voir si Marseille va se concentrer sur d’autres cibles ou revenir à Arsenal avec une offre améliorée, ce qui pourrait faire tourner les têtes d’Arsenal en ce qui concerne Nketiah. Il a joué en présaison jusqu’à présent, donc en ce qui concerne Arsenal, il reste un joueur d’Arsenal jusqu’à ce qu’ils reçoivent une offre adaptée à la fois au joueur et à eux. On estime qu’Arsenal valorise Nketiah autour de 50 millions de livres sterling , mais il serait surprenant de voir Marseille payer une telle somme. » Alexis Sanchez sera-t-il l’heureux élu ?

Arsenal veut 60M€ ?

Le média HITC explique qu’Eddie Nketiah a accepté des conditions salariales proposées par l’OM. Mais le média précise qu’aucun accord n’existe avec le club marseillais et pour cause le club anglais demande beaucoup et n’est pas pressé de vendre son attaquant. « Arsenal a fixé un prix demandé de 50 millions de livres sterling pour Nketiah (soir quasiment 60M€) en raison de l’intérêt de l’équipe française de l’Olympique de Marseille. Des sources ont indiqué à HITC que Nketiah avait désormais trouvé un accord de principe avec Marseille pour un transfert estival. Les deux clubs continuent désormais de négocier un montant approprié. » Arsenal veut vendre son attaquant plus cher que Balogun parti pour Monaco l’été dernier pour 30M€ !

Le mercato de l‘Olympique de Marseille prend une toute autre dimension ! Ce lundi soir après l’officialisation de l’arrivée de Pierre-Emile Hojbjerg, le club continuerait son rush final et foncerait sur Eddie Nketiah d’après les informations de L’Equipe. Le jeune attaquant anglais pourrait être le cinquième renfort de Roberto De Zerbi.

