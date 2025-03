L’OM veut doubler le PSG, Un retour inattendu, une piste surprenante… Les 3 infos mercato de la semaine

Cette semaine, le mercato de l’Olympique de Marseille est une nouvelle fois au centre de l’actu olympienne, avec plusieurs infos et rumeurs relayés dans la presse. Trois informations majeures viennent alimenter les spéculations : l’intérêt marseillais pour le jeune défenseur turc Yusuf Akçiçek, la situation incertaine d’Azzedine Ounahi après son prêt au Panathinaïkos, et la tentative avortée de l’OM pour recruter Houssem Aouar l’été dernier, un dossier qui a finalement pris une autre tournure.

1 – Mercato : L’OM veut doubler le PSG et le Bayern pour ce talent de 19 ans ?

L’Olympique de Marseille se prépare à un mercato estival animé sous la direction de Roberto De Zerbi, avec de possibles départs et de nouveaux recrutements orchestrés par Pablo Longoria. Parmi les pistes suivies figure Yusuf Akçiçek, jeune défenseur central turc de 19 ans évoluant à Fenerbahçe. Après un début de saison discret, il enchaîne les bonnes performances sous les ordres de José Mourinho et attire l’attention de plusieurs grands clubs européens.

Estimé à 5,5 millions d’euros, Akçiçek est suivi par le PSG, dont le recruteur Pierre Reynaud a déjà observé le joueur, mais aussi par l’OM, toujours à la recherche de jeunes talents prometteurs. Le Bayern Munich et le LOSC surveillent également sa progression, d’autant plus que son récent appel en sélection turque renforce sa cote. Grâce à son gabarit impressionnant (1m93) et sa marge de progression, il pourrait rapidement devenir l’un des jeunes défenseurs les plus convoités du marché, même si ces rumeurs doivent encore être confirmées.

Lire l’intégralité de l’article ici

2 –

2- Un retour inattendu cet été ?

Azzedine Ounahi, actuellement prêté par l’Olympique de Marseille au Panathinaïkos, devrait revenir à Marseille à la fin de la saison. Malgré quelques bonnes performances, le milieu marocain n’a pas su convaincre le club grec de lever son option d’achat fixée à 11 millions d’euros. Son manque de régularité, avec trois buts et quatre passes décisives en 30 matchs, a poussé le président du Panathinaïkos, Giannis Alafouzos, à juger l’investissement trop risqué. L’OM devra donc trancher sur l’avenir d’Ounahi cet été, entre un retour dans l’effectif ou un possible nouveau départ.

Lire l’article en intégralité ici

A lire aussi : Finances OM : Romain Molina prédit un gros déficit !

3- L’OM a tenté de faire venir cet ancien lyonnais !

L’été dernier, l’Olympique de Marseille a tenté de recruter Houssem Aouar en formulant une offre à l’AS Rome, alors que le joueur traversait une période difficile en Italie, avec peu de temps de jeu et un changement d’entraîneur. Cependant, malgré l’intérêt de l’OM, Aouar a choisi de rejoindre Al-Ittihad en Arabie saoudite, où son transfert était déjà bien avancé. Il a signé pour quatre saisons contre une indemnité de 15 millions d’euros.

Son arrivée en Arabie saoudite a été facilitée par l’influence de Karim Benzema, qui a convaincu Aouar de rejoindre le projet saoudien. Le joueur a retrouvé Laurent Blanc, son ancien entraîneur à Lyon, qui lui a rapidement accordé sa confiance en le plaçant en tant que meneur de jeu. Cette saison, Aouar réalise de belles performances avec 10 buts et 4 passes décisives en 22 matchs, formant un trio efficace avec Benzema et Moussa Diaby. Grâce à ses contributions, Al-Ittihad occupe actuellement la première place du championnat.

Lire l’intégralité de l’article ici

A lire aussi : Mercato ex OM : Enorme rebond pour Tudor ?