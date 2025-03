Le dossier Pogba, une prolongation dans les tuyaux, l’avenir d’Henrique… Les infos et rumeurs mercato OM de la semaine !

Voici un récapitulatif des rumeurs et infos mercato de cette semaine côté OM ! Ce dimanche au programme : Le dossier Pogba, une prolongation dans les tuyaux, l’avenir d’Henrique…

Mercato : Ce n’est pas terminé pour Pogba à l’OM !

Paul Pogba n’a pas encore trouvé preneur. Le milieu de terrain ne pourra pas jouer avant mars et personne n’a voulu prendre le risque, y compris l’OM… Mais ce n’est pas terminé pour cet été.

La possibilité de voir Paul Pogba signer cet été n’est pas entériné d’après les informations du journal L’Equipe. Le quotidien sportif nous explique que le milieu de terrain n’a pas encore pris sa décision et que l’OM pourrait revenir à la charge au mercato hivernal.

« C’est aussi pour cette raison qu’il n’a pas signé à Marseille au mois de janvier. Les dirigeants de l’OM ont pris des renseignements et manifesté un certain intérêt. Mais ils ont compris, aussi, que Pogba ne serait pas en mesure d’apporter une plus-value sportive à la hauteur des attentes populaires qu’une telle signature aurait suscitées. Les risques de déséquilibre du vestiaire en cours de saison étaient également trop élevés à leurs yeux. Cela condamne-t-il une arrivée de « la Pioche » en Provence cet été ? Pas nécessairement. Il faudra voir si, d’ici là, l’ancien Turinois ne s’est pas engagé ailleurs », explique le journal L’Equipe dans un article.

Pogba est un très grand joueur, mais il fallait comprendre où on pourrait l’utiliser

Lors de la conférence de presse d’avant-match de cet après-midi, Roberto De Zerbi, entraîneur de l’OM, a apporté son analyse sur le dossier de Paul Pogba, autorisé à reprendre le football en mars prochain. Malgré le talent indéniable de l’ancien milieu de terrain de la Juventus, les dirigeants marseillais ont préféré ne pas se lancer dans une nouvelle aventure avec lui, mettant en avant la nécessité de préserver l’équilibre du vestiaire.

Dans ses propos, De Zerbi a précisé que l’intégration de Paul Pogba devait être envisagée avec une vision claire de son rôle sur le terrain. Il a ainsi affirmé : « L’équilibre du vestiaire, personne ne pourrait le changer. Personne ne déséquilibrera mon vestiaire tant que je serai entraîneur. Ce n’était pas le problème. Pogba est un très grand joueur, mais il fallait comprendre où on pourrait l’utiliser une fois qu’il aurait été disponible pour jouer, à quel rôle, quel poste. Plus il y a des champions, plus je suis heureux, ce n’était pas ça. C’était une évaluation générale et peut-être que ça changera mais à l’heure actuelle, on a pris cette décision en raison de plusieurs facteurs. »

C’était une évaluation générale et peut-être que ça changera

Ces mots témoignent de la rigueur de De Zerbi, qui refuse de compromettre l’harmonie et la cohésion de son effectif pour des raisons de prestige. Pour lui, chaque joueur doit trouver sa place dans un dispositif où l’esprit d’équipe et la performance collective priment sur la renommée individuelle. Ainsi, même si Paul Pogba est reconnu comme un joueur d’exception, son arrivée devait impérativement s’intégrer sans perturber l’équilibre déjà établi au sein du groupe.

Mercato OM : Benatia veut déjà prolonger cette grosse recrue !

À la veille d’un Classique très attendu entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille, l’avenir d’Adrien Rabiot fait déjà parler du côté de la cité phocéenne. L’international français, arrivé en septembre dernier, semble avoir trouvé sa place et envisage de s’inscrire dans la durée avec le club marseillais, qui chercherait déjà à le prolonger selon les informations de RMC Sport…

Arrivé dans la cité phocéenne cet été, l’international français s’est rapidement imposé comme un élément clé de l’entrejeu marseillais. Bien qu’il n’ait jamais renié son passé parisien, Rabiot affirme être aujourd’hui entièrement tourné vers l’OM, un engagement qu’il assume à 100 % selon les informations de RMC Sport qui évoque également que, sous contrat jusqu’en 2026, Rabiot disposerait d’une clause libératoire fixée à 10 millions d’euros. Un montant relativement accessible pour de nombreux clubs européens. Conscients de cette menace potentielle, les dirigeants marseillais veulent sécuriser leur milieu de terrain en entamant rapidement des discussions pour une prolongation…

Des discussions dès le mois d’Avril ?

Si l’OM souhaite s’inscrire dans la durée avec Adrien Rabiot, les premières étapes concrètes devraient avoir lieu au printemps. Selon RMC Sport, des discussions autour d’une prolongation de contrat débuteront courant avril, une fois que le club aura une meilleure visibilité sur son classement final en championnat.

🚨L’Olympique de Marseille voit sur le long terme avec Adrien Rabiot qui retrouve le PSG ce dimanche pour le #Classique 🔹Rabiot ne renie pas son passé à Paris mais est complètement tourné vers l’OM, assume son choix à 100%. ❗️Dans son contrat (prend fin en 2026), il y a une… pic.twitter.com/OPgPabbrre — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) March 14, 2025

Dans ce contexte, ce Classique face au PSG représente bien plus qu’un simple match de Ligue 1 pour le « Duc ». Avant une rencontre où l’OM part avec le statut d’outsider face à un Paris ultra-favori, l’international français a donc l’opportunité de jouer les troubles fêtes au Parc des Princes face à son club formateur…

Mercato OM : Un jeune ailier comme nouvelle piste offensive ?

L’Olympique de Marseille anticipe son prochain mercato estival avec l’objectif de renforcer son effectif en cas de qualification pour la Ligue des champions. Parmi les pistes explorées par Pablo Longoria et Mehdi Benatia, un nom se distingue : celui de Oguz Aydin.

Selon les informations du journaliste Ekrem Konur, l’OM surveille attentivement Oguz Aydin, ailier de 24 ans qui évolue actuellement sous les couleurs de Fenerbahçe. Capable de jouer sur les deux flancs de l’attaque, il s’est illustré cette saison avec cinq buts et six passes décisives, malgré une blessure en début d’exercice. Formé aux Pays-Bas, Aydin a choisi de représenter la Turquie, obtenant sa première sélection nationale en juin dernier.

Son profil a attiré l’attention de plusieurs clubs européens. Le RB Leipzig, l’Ajax Amsterdam et l’AS Rome suivent également son évolution. En Ligue 1, le Stade Rennais avait tenté une approche lors du dernier mercato hivernal, sans succès.

Oguz Aydin visé par l’OM ?

🚨🆕 #Fenerbahçe 🇹🇷

RB Leipzig, Ajax, Marseille and AS Roma are interested in Fenerbahçe winger Oğuz Aydın. pic.twitter.com/zaSsj19n50 — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) March 12, 2025

Sous contrat jusqu’en 2028 avec Fenerbahçe, Aydin n’a pas pu quitter son club en janvier, les dirigeants turcs ayant refusé toutes les offres. Toutefois, une proposition supérieure aux six millions d’euros investis par le club stambouliote pourrait faire bouger les choses cet été. Absent de la liste européenne sous les ordres de José Mourinho, l’ailier reste un joueur prometteur et pourrait représenter une opportunité intéressante pour l’OM.

Reste à voir si le club phocéen passera à l’action dans les prochains mois pour tenter de s’attacher ses services.

Mercato OM : Luis Henrique dans le viseur d’un top club européen ?

Malgré des performances en dents de scie ces dernières semaines, Luis Henrique resterait un joueur convoité. En effet, selon les informations de TuttoMercatoWeb, la Juventus surveillerait de près l’ailier de l’OM en vue du mercato estival…

Si Luis Henrique réalise une saison correcte sur le plan statistique avec 9 buts et 6 passes décisives, le Brésilien semble marquer le pas ces dernières semaines. Son retour défensif catastrophique à la 93e minute contre Lens la semaine dernière illustre parfaitement le passage à vide de l’ancien de Botafogo. Cependant, malgré cela, il semblerait garder la côte auprès de grandes écuries européennes comme la Juventus de Turin qui devra débourser un certain montant pour convaincre l’OM de lâcher son ailier auriverde…

L’OM demande 25M ?

En effet, toujours selon les informations du média italien spécialiste du mercato, la « Vieille dame » s’intéresserait donc à la situation de l’ailier de l’OM en vue du prochain mercato d’été. Si une offre était envisagée par le club du Piémont, cette dernière devra se situer entre 20 et 25 millions d’euros, montant que l’OM demande pour se séparer du natif de João Pessoa, dans l’état de Paraíba.

🚨La Juve s’intéresse à Luis Henrique 🇧🇷 !!! 💰L’OM demande entre 20 et 25M€ !!! 🗞️ @TuttoMercatoWeb pic.twitter.com/1bwUoSsJxj — 𝐁𝐞𝐎𝐌 (@Be_OM13) March 15, 2025

Reste maintenant à voir si l’intérêt de la Juventus se concrétisera cet été et si, d’ici là, le Brésilien aura retrouvé ses jambes du début de saison…

