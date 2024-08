Mercato Concurrent OM : Doué, Cherki, Assignon… Les 3 infos mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Le PSG piste Doué et Cherki, Assignon sur le départ de Rennes. Les concurrents de l’OM continuent de s’activer pendant ce mercato.

Le PSG cherche à se renforcer offensivement pendant ce mercato, et Désiré Doué n’a jamais été aussi proche de signer, au milieu c’est également le retour de la piste Cherki. Tandis que pour Rennes, Lorenz Assignon est maintenant la priorité de l’AS Rome.

Le PSG, concurrent de l’Olympique de Marseille, est sur le point de réaliser un coup majeur sur le marché des transferts avec l’arrivée imminente de Désiré Doué. À seulement 19 ans, le natif d’Angers intéresse les grands clubs européens. Il a impressionné lors de sa dernière saison en Ligue 1 et lors des Jeux olympiques, malgré une défaite de la France en finale. Le PSG est désormais en train de finaliser les démarches administratives nécessaires. Le transfert pourrait être officialisé dans les prochains jours, une fois tous les détails réglés. Le futur s’annonce donc brillant pour Doué, dans un club où il pourra côtoyer certains des plus grands joueurs du monde, et bénéficier d’un encadrement de premier ordre.

🔴🔵 Désiré Doué will become new Paris Saint-Germain player, no doubts after decision made yesterday night.

Bayern are already out of the race as they never got any agreement or final green light.

PSG will get formal steps done. pic.twitter.com/5VE9CwEC2c

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2024