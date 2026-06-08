Mercato ex OM : nouveau changement de club pour Adrien Rabiot ?

Après une saison difficile et conclue par la perte de sa place qualificative en Ligue des Champions lors de la dernière journée de Serie A, Adrien Rabiot a vécu une saison difficile à Milan. Avec le départ de Massimiliano Allegri, l’avenir du milieu français pourrait s’écrire ailleurs en Italie.

La saison d’Adrien Rabiot a été rocambolesque du début à la fin. Elle a débuté sous les couleurs de l’Olympique de Marseille avec une échauffourée avec Jonathan Rowe dans les vestiaires lors de la première journée de Ligue 1 face à Rennes (0-1). Puis, elle s’est poursuivie à l’AC Milan, un club qui, comme l’OM, possède un effectif expérimenté et des objectifs élevés. Et pourtant, comme l’Olympique de Marseille, le Milan a connu une saison cauchemardesque.

Une saison pleine de désillusion

Après avoir enchaîné les bons résultats afin de se maintenir dans la course aux places en Ligue des Champions, le club lombard a tout perdu sur la fin. Incapable de prendre d’un point sur les septs derniers matchs, Milan a vu revenir ses poursuivants. Jusqu’à se faire dépasser lors de l’ultime journée de championnat.

Les coéquipiers de Rabiot se sont inclinés lors de la dernière journée à San Siro face à Cagliari (1-2), qui n’avait plus rien à jouer. Dans le même temps, l’AS Roma et Côme se sont imposés face à l’Hellas Vérone (0-2) et la Cremonese (1-4). Des résultats qui ont permis aux deux clubs de doubler le septuple vainqueur de la Ligue des Champions tandis que l’AC Milan, 5ème, ira en Ligue Europa en compagnie de la Juventus. Une saison à oublier pour Rabiot et le club milanais.

Rabiot ciblé par Naples pour remplacer Zambo Anguissa

Cette lourde désillusion a eu pour conséquence de voir le club italien réaliser un grand ménage parmi les dirigeants dès la fin de la saison. Le coach Massimiliano Allegri a été remercié. Tout comme le PDG Giorgio Furlani, le directeur sportif Igli Tare et le directeur technique Geoffrey Moncada.

Allegri devrait, de son côté, rapidement rebondir car il est annoncé comme les successeur d’Antonio Conte sur le banc de Naples. Une arrivée en Sicile qui pourrait influencer le mercato napolitain et le futur d’Adrien Rabiot. En effet, le Napoli s’active sur le marché des transferts et recherche un milieu de terrain qui pourrait combler le départ de l’ancien marseillais Franck Zambo Anguissa. Ce milieu viendrait alors épauler un milieu composé de Scott McTominay et de Kevin De Bruyne.

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Un salaire qui pourrait freiner son arrivée

Selon le Corriere dello Sport, Rabiot ferait partie des cibles de Naples tout comme Richard Rios (Benfica) ou Mario Gila (Lazio Rome). Adrien Rabiot pourrait griller la politesse à ces pistes grâce à son lien très fort avec Massimiliano Allegri. Les deux hommes s’apprécient beaucoup et l’entraîneur italien est celui qui a convaincu Rabiot de le rejoindre à Milan après son incident en début de saison à l’OM. Ils se sont aussi côtoyés à la Juventus.

L’opération pourrait être compliquée à réaliser malgré le fort intérêt d’Allegri pour le Français. Sous contrat jusqu’en 2028, Rabiot perçoit un salaire de 5.5 millions d’euros annuel qui pourrait être un frein pour le Napoli. Reste à voir si les arguments de l’entraîneur seront suffisants pour convaincre Aurelio de Laurentiis, l’exigeant président napolitain.

Clarence Maillefaud