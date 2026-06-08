Mercato ex OM : Cet ancien marseillais a triplé sa valeur sur le marché des transferts !

Écarté de l’Olympique de Marseille en début de saison après une altercation avec Adrien Rabiot, Jonathan Rowe a rejoint le club italien de Bologne. Après une saison en Italie, l’attaquant anglais a réussi un très bon exercice en Emilie-Romagne qui a fait exploser sa valeur. De quoi apporter quelques regrets au club olympien.

L’Olympique de Marseille a besoin de vendre et pour beaucoup. Avant son audition devant la DNCG le 18 juin, l’OM doit récupérer entre cinquante à soixante millions d’euros de vente de joueurs. Pour ce faire, le club olympien mise sur la valorisation de ses joueurs et notamment de Mason Greenwood qui devrait rejoindre l’Italie et la Roma.

L’OM en recherche de liquidité rapidement

Estimé à cinquante millions d’euros par le club marseillais, Greenwood est le joueur qui pourrait soulager les finances de l’OM au dépens des perspectives sportives. D’autres cadres pourraient quitter le club à l’image de Balerdi ou Hojbjerg mais certains joueurs qui ont quitté le club récemment auraient pu rapporter gros au club phocéen.

Dans ce contexte financier difficile, certains choix de la précédente direction marseillaise continuent d’alimenter les débats chez les supporters et observateurs du club. Le cas d’Iliman Ndiaye, en échec à l’OM avant de s’imposer à Everton, en est un premier exemple. On peut aussi penser à Jonathan Rowe.

Une saison pleine qui a fait grimper sa côte

Parti après une lourde altercation dans les vestiaires avec Adrien Rabiot dès la première journée de championnat face à Rennes (0-1), l’attaquant anglais a rebondi à Bologne. Sa première saison en Italie a largement convaincue.

Rowe a disputé 44 matchs toutes compétitions confondus pour 8 buts et 4 passes décisives. Il a aussi contribué à la belle aventure de Bologne en Ligue Europa qui s’est soldée par une élimination en quart de finale face à Aston Villa (1-3 ; 0-4). Son profil d’ailier percutant attire désormais plusieurs clubs à travers l’Europe mais a surtout fait grimper sa côte sur le marché.

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Une valeur qui a triplé

Selon TuttoMercatoWeb, Bologne a fixé le prix de son attaquant à près de 50 millions d’euros. Une somme importante qui témoigne de sa progression depuis son arrivée en Serie A. Un prix qui rappelle surtout que l’OM l’a vendu l’été dernier pour 17 millions d’euros. En cas de vente, Bologne réaliserait une plus-value assez exceptionnelle.

De quoi nourrir quelques regrets, une nouvelle fois, du côté de l’Olympique de Marseille où l’on arrive difficilement à valoriser ses joueurs. Toutefois, l’OM a inclus une clause garantissant 10% sur une éventuelle revente de l’ailier. Une perspective frustrante mais qui permettra au club phocéen de récupérer une somme bienvenue à l’heure où chaque euro compte.

Clarence Maillefaud