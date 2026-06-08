Mercato OM : cet international italien intéressé à l’idée de rejoindre Marseille ?

La rumeur liant Mattia Zaccagni à l’Olympique de Marseille a été relancé par la presse italienne. Selon le quotidien Il Messaggero, le capitaine de la Lazio de Rome serait favorable à une arrivée en Ligue 1 cet été.

Depuis quelques jours, c’est surtout le club de la Roma qui anime les discussions autour du mercato de l’Olympique de Marseille. L’AS Roma serait en effet très intéressé à l’idée de recruter l’attaquant Mason Greenwood. Au point d’en faire sa priorité. Mais c’est son voisin de la Lazio qui fait aussi parler mais cette fois-ci dans le sens des arrivées. En effet, le nom de l’attaquant italien Mattia Zaccagni circule depuis quelques semaines du côté de Marseille.

Un profil polyvalent pour renforcer l’attaque marseillaise

L’ailier gauche et capitaine de la Lazio fait partie des joueurs régulièrement associés à l’OM par les journaux italiens. Après quatres saisons sous les couleurs laziales, l’international italien (13 sélections) pourrait envisager un nouveau défi comme l’expliquent de nombreux médias en Italie. Polyvalent, capable d’évoluer à plusieurs postes de l’attaque en tant qu’ailier gauche, deuxième attaquant voire milieu offensif, Zaccagni offre de nombreuses possibilités à un coach. Une polyvalence qui pourrait plaire à l’OM qui cherche à étoffer son attaque.

Selon le média italien, Il Messaggero, Mattia Zaccagni verrait d’un bon œil une arrivée en France et notamment à Marseille. Une information qui vient appuyer les différents échos entendus à son sujet ces dernières semaines. La piste menant à l’attaquant italien pourrait venir renforcer une attaque qui risque de perdre dans les prochains son élément phare : Mason Greenwood.

L’OM priorise les ventes aux arrivées

Une perspective qui pousse la direction de l’OM à plancher sur le lourd chantier du mercato estival. Même si, pour le moment, le club marseillais est concentré à l’idée de vendre rapidement en attendant son audition devant la DNCG le 18 juin prochain. Obligé de vendre pour cinquante à soixante millions d’euros d’ici dix jours, l’Olympique de Marseille priorise les ventes et est dans l’attente du premier verdict de l’UEFA qui pourrait coûter gros avec une potentielle exclusion de la Ligue Europa.

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Des perspectives inquiétantes qui pourraient freiner le recrutement marseillais et l’arrivée de nouveaux joueurs. La rumeur Zaccagni reste donc en suspens et pourrait grandement dépendre de l’avenir marseillais qui s’annonce très incertain.

Clarence Maillefaud