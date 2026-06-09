Mercato ex OM : Cet ancienne pépite marseillaise va animer le marché des prêts

Parti de l’Olympique de Marseille après une demi-saison convaincante et pour un prix presque irrefusable, Robinio Vaz n’a pas su s’imposer à la Roma. Il pourrait quitter le club romain le temps d’un prêt pour s’aguerrir avant de retenter sa chance dans la capitale.

L’arrivée d’un marseillais peut en faire fuir un autre. Alors que l’AS Roma est le club qui est le plus insistant sur le dossier Greenwood, le club romain est en pleine réflexion concernant l’avenir d’un ancien attaquant de l’OM.

Une demi-saison en demi-teinte

Recruté pour 22 millions d’euros l’hiver dernier, le jeune attaquant de 19 ans Robinio Vaz n’a pas convaincu durant sa moitié de saison à Rome. Son faible temps de jeu et ses statistiques n’ont pas joué en sa faveur. L’attaquant n’a marqué qu’un but en Serie A mais s’est illustré en Ligue Europa avec deux offrandes lors des 14 rencontres disputées toutes compétitions confondues avec le club romain.

Son avenir semble bouché à Rome avec l’arrivée au poste de buteur de l’international néerlandais Donyell Malen. Mais ses prestations en Coupe d’Europe ont poussé certains clubs dont Bologne à s’intéresser à son profil. Selon Tutto Mercato Web, Vaz figure parmi les joueurs suivis par le club d’Emilie-Romagne.

Bologne vise Vaz pour anticiper l’avenir des ses attaquants

Bologne s’intéresse à Robinio Vaz alors que la situation de leurs attaquants est assez incertaine. L’avenir de leur titulaire en pointe Santiago Castro reste en suspens. L’attaquant argentin est annoncé dans le viseur de Nottingham Forest. Tandis que son homologue néerlandais Thijs Dallinga, l’ancien attaquant de Toulouse, pourrait aussi voir son avenir s’écrire ailleurs après une deuxième saison décevante dans la lignée de sa première (5 buts et 5 passes décisives en 37 matchs toutes compétitions confondues).

Une situation qui pousse Bologne à anticiper ces potentiels départs en étudiant l’option Robinio Vaz. La Roma aimerait prêter l’attaquant de 19 ans en Serie A pour qu’il puisse continuer à s’adapter au style tactique du championnat italien. En rejoignant le club bolognais, il retrouverait une connaissance de son passage marseillais en la personne de Jonathan Rowe.

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La possibilité d’un retour à l’OM ?

Mais si Vaz est disponible en prêt, cela pourrait être une idée supplémentaire pour la direction marseillaise qui pourrait essayer de le faire revenir. Il retrouverait un environnement qui lui était favorable après ses bonnes prestations lors de la première partie de saison.

Les possibilités semblent multiples pour le jeune attaquant même si Bologne semble l’option la plus probable. Elle est aussi celle qui répond le mieux aux attentes de la Roma.

Clarence Maillefaud