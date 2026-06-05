Mercato OM : Gasperini veut prendre son temps dans le dossier Greenwood…

Annoncé sur le départ en direction de la Roma, Mason Greenwood devrait quitter dans les prochains jours l’Olympique de Marseille. Un dossier que le club italien espère boucler à moindre coût. L’entraîneur italien Gian Piero Gasperini, fan du joueur selon plusieurs médias, s’est exprimé sur la rumeur qui lie l’attaquant anglais à son club de la Roma.

Les comptes de l’Olympique de Marseille sont dans le rouge et la direction s’active, elle qui doit vendre pour cinquante à soixante millions d’euros avant son passage devant la DNCG le 18 juin. Les Marseillais espèrent vendre rapidement et à bon prix. Pour cela, l’OM s’appuie sur ses plus grosses valeurs marchandes et notamment celle de son meilleur joueur Mason Greenwood.

La Roma, le club le plus chaud sur Greenwood

Estimé à 50 millions d’euros par le club marseillais, Greenwood aurait de grandes chances de partir. Selon la Gazzetta dello Sport, la Roma serait passée à l’attaque en proposant une première offre de 40 millions d’euros. Une proposition en-deçà des attentes de l’OM dans ce dossier. Mais le club romain souhaite prendre son temps et surtout profiter de la situation financière difficile de l’Olympique de Marseille pour obtenir l’attaquant à un moindre prix.

La Roma sait que le temps joue en sa faveur. Le club comme la perspective de disputer, de nouveau, la Ligue des Champions plaisent à Greenwood et son entourage tandis que Marseille est dans l’urgence avant son audition devant la DNCG. Le joueur plaît énormément à l’entraîneur italien Gian Piero Gasperini qui aimerait s’attacher ses services pour renforcer l’attaque romaine.

“L’ambition de la Roma est de créer une meilleure équipe”

Interrogé à l’occasion d’un long entretien accordé à Sky Sport, Gian Piero Gasperini est revenu sur la bonne saison de la Roma qui a fini troisième de Serie A mais aussi le prochain mercato. Car même si la Roma ne peut pas tout se permettre cet été sur le marché, puisque comme l’OM, elle est sous le contrôle de l’UEFA, le club de la capitale italienne se veut ambitieux. Avec Greenwood en ligne de mire ?

Gasperini s’est d’abord exprimé sur le prochain mercato dans sa globalité : “Je crois que nous devons bien travailler, travailler sérieusement, avec précaution car Rome est une place très importante. Il y a toujours un stade plein comme dans d’autres lieux. Il y a une grande passion et donc nous avons le devoir et le besoin d’essayer de faire grandir cette équipe et d’apporter satisfaction aux supporters. C’est difficile à dire maintenant (pour les prochaines recrues, ndlr) car toutes les équipes sont dans une impasse. C’est une période où il y a beaucoup de discussions, beaucoup d’hypothèses sont formulées, mais plus tard, les équipes seront vraiment construites et surtout, ce sera important quand nous commencerons à jouer. Il est clair que l’ambition de la Roma, du club en premier lieu, est de créer une meilleure équipe.”

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Paixao une alternative en Italie ?

La Roma veut prendre son temps

Malgré le flou laissé par le technicien italien, Sky Sport n’a pas manqué de l’interroger sur la rumeur la plus chaude qui entoure la Roma, à savoir le dossier Mason Greenwood. Bien trop malin pour répondre, Gasperini n’a pas répondu pleinement à la question. Préférant dire qu’il aimait les grands joueurs. “A quel point j’apprécie Greenwood ? « Il y a tellement de grands joueurs, mais nous devrions parler uniquement des joueurs de la Roma et de ceux qui arrivent. Les autres ne sont pas des joueurs de la Roma, ils appartiennent à d’autres clubs, a lancé le coach transalpin, avant d’aller plus loin. Nous verrons ce que nous pourrons faire. Tout le monde souhaite les meilleurs joueurs, mais il y a le budget, les agents et les autres clubs. L’important c’est de bien travailler, et le chemin est encore long jusqu’au 31 août.”

Gian Piero Gasperini fait donc comprendre une chose : la Roma n’a pas d’urgence à signer ses prochaines recrues. Une situation qui pourrait faire traîner les négociations autour du dossier et déplaire fortement à la direction marseillaise qui doit vendre rapidement. La position de la Roma pourrait pousser l’OM à chercher d’autres alternatives comme la vente d’autres joueurs ou peut-être de pousser l’Anglais à s’engager ailleurs.

Le feuilleton Greenwood et ses rebondissements semblent bien loin de se terminer.

Clarence Maillefaud