Mercato : L’OM tente de nombreux coups !

À quelques jours de la clôture du marché des transferts, l’Olympique de Marseille s’active tous azimuts pour renforcer l’effectif de Roberto De Zerbi. Selon les informations de L’Équipe, plusieurs dossiers majeurs sont encore sur la table et pourraient animer la toute fin août du côté du Vélodrome.

Parmi les noms évoqués, Emerson Palmieri (West Ham), Nayef Aguerd (West Ham), Oleksandr Zinchenko (Arsenal) et surtout Joël Ordoñez (Club Bruges) figurent dans la short-list olympienne. Les dirigeants Pablo Longoria et Mehdi Benatia multiplient les contacts afin de trouver des solutions rapides pour consolider une défense jugée encore fragile en ce début de saison.

Mais le dossier le plus intrigant est sans doute celui de Edon Zhegrova. L’ailier kosovar de Lille, un temps mis à l’écart après une pubalgie et ses envies de départ, serait de plus en plus proche de l’OM. Malgré la volonté initiale des Dogues de le conserver, un accord contractuel avec le joueur semble en bonne voie, reste désormais à convaincre le LOSC qui réclame une quinzaine de millions d’euros, plus des bonus.

Dans le même temps, l’avenir d’Adrien Rabiot reste flou. Courtisé par l’AC Milan, le milieu de terrain pourrait quitter Marseille dans les dernières heures du mercato. Selon plusieurs sources, le club phocéen se prépare à cette éventualité et aurait déjà identifié un possible successeur : le jeune international anglais Kobbie Mainoo (Manchester United), dont le nom a circulé ce jeudi.

Avec plusieurs pistes offensives et défensives encore ouvertes, l’OM s’apprête à vivre une fin de mercato sous haute tension. Une chose est sûre : la direction olympienne veut offrir à De Zerbi un effectif capable de rivaliser sur tous les tableaux cette saison.

