Mercato OM : 4 arrivées, 10 départs… le Bilan !

L’Olympique de Marseille a profité du mercato hivernal 2026 pour opérer une profonde réorganisation de son entrejeu. Quatre milieux de terrain ont officiellement rejoint l’effectif olympien, tandis que plusieurs éléments ont quitté le club, dont Angel Gomes. Un choix stratégique pleinement assumé par la direction marseillaise, dans la continuité du projet porté par Roberto De Zerbi.

Un mercato centré sur le renforcement du milieu de terrain

Le chantier était identifié depuis plusieurs semaines. Sous l’impulsion de Roberto De Zerbi, l’OM a concentré ses efforts sur le recrutement de profils capables d’apporter volume de jeu, intensité et projection. Premier renfort officialisé, Quinten Timber (24 ans) est arrivé en provenance du Feyenoord Rotterdam. Formé à l’Ajax Amsterdam, l’international néerlandais (8 sélections, 1 but) s’est engagé jusqu’en 2030 pour un montant de 4,5 millions d’euros. Le club le présente comme un joueur capable d’évoluer aussi bien en relayeur qu’en position plus offensive.

Dans un registre différent, Ethan Nwaneri (18 ans) a été prêté par Arsenal jusqu’à la fin de la saison. Le milieu offensif anglais U21 ne s’est pas fait attendre pour se montrer décisif, en inscrivant un but dès la 13e minute face à Lens lors de la 19e journée de Ligue 1, confirmant son adaptation rapide au contexte marseillais.

Bienvenue à Marseille 𝐓𝐨𝐜𝐡𝐮𝐤𝐰𝐮 ✍️ pic.twitter.com/qVZGxrJtiV — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 2, 2026

Nnadi officiellement Marseillais, Abdelli pour l’expérience

Arrivé à Marignane depuis plusieurs jours, Tochukwu Nnadi (22 ans) a finalement été officialisé par l’Olympique de Marseille. En provenance de Zulte Waregem, le milieu nigérian s’est récemment illustré en étant convoqué avec sa sélection lors de la CAN. Dans les colonnes de L’Équipe, le sélectionneur nigérian avait salué son profil : « C’est un régal ce petit, vous allez être surpris parce qu’il peut être très agressif sur un terrain ». L’OM mise sur son impact physique et son potentiel de progression pour densifier son entrejeu.

Enfin, Himad Abdelli (26 ans) s’est engagé jusqu’en 2030 en provenance d’Angers. International algérien, récemment aperçu à la CAN, le milieu offensif formé au Havre AC apporte une expérience de la Ligue 1 immédiatement exploitable dans la rotation marseillaise.

Plusieurs départs validés, dont Angel Gomes

Ce mercato a également été marqué par de nombreux mouvements sortants. Angel Gomes a officiellement quitté l’Olympique de Marseille, actant la volonté du club de remodeler en profondeur son milieu de terrain. Il rejoint le dernier de PL, Wolverhampton dans le cadre d’un prêt payant (1M€) et une option d’achat de 7M€. Matt O’Riley retourne à Brighton à l’issue de son prêt, tandis que Darryl Bakola rejoint Sassuolo pour 12 millions d’euros. Le club italien accueille également Ulisses Garcia (prêt avec option d’achat 4M€).

Neal Maupay est prêté au FC Séville, Keyliane Abdallah s’engage avec le Gimnàstic de Tarragone dans le cadre d’un prêt sans OA, Ruben Blanco quitte le club, Pol Lirola signe à l’Hellas Vérone et Robinio Vaz rejoint l’AS Roma pour un montant de 25 millions d’euros. On peut aussi rajouter le transfert de François-Régis Mughe vers l’AEL Limassol pour un contrat de 2 ans et demi…

Un hiver dense et structurant pour l’Olympique de Marseille, qui a bouclé son mercato hivernal avec une refonte en profondeur de son milieu de terrain, au service du projet de jeu voulu par Roberto De Zerbi.