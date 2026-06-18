Mercato OM : ça accélère pour Hojbjerg !

L’avenir de Pierre-Emile Hojbjerg devrait s’écrire loin de Marseille. Annoncé partant depuis quelques semaines, le milieu danois, déjà convoité par la Juventus l’hiver dernier, pourrait rejoindre l’Italie et l’Atalanta Bergame. Un premier rendez-vous entre les représentants du joueur et les dirigeants italiens aurait déjà eu lieu.

Décidément, l’Italie est la destination favorite des joueurs de l’OM. Après avoir vu Malinovskyi et Vitinha rejoindre le Genoa ou encore Ulisses Garcia et Darryl Bakola partir à Sassuolo, de nouveaux olympiens pourraient rejoindre la Serie A.

Vers un départ d’Hojbjerg à Bergame

Mason Greenwood est annoncé depuis plusieurs semaine du côté de la Roma. L’Anglais fait du club de la capitale sa priorité. Et l’entraîneur italien Gian Piero Gasperini souhaite de tout cœur recruter le joueur. La Roma doit d’abord vendre puis convaincre l’OM qui en attend autour des 50 millions d’euros, alors qu’un accord de principe aurait déjà vu le jour entre les dirigeants romains et Greenwood.

L’Anglais ne devrait pas être le seul Marseillais à rallier l’Italie. Annoncé sur le départ comme plusieurs du vestiaire comme Aubameyang et Balerdi, le milieu danois pourrait rejoindre la Botte cet été.

L’Italie, un championnat qui s’intéresse au milieu danois

Arrivé à l’été 2024, Hojbjerg a déjà été sollicité l’hiver dernier par la Juventus mais il avait choisi de poursuivre la fin de saison à Marseille. Quelques mois plus tard, La Provence indique que c’est le club voisin de Bergame qui avancerait sur le dossier de l’international danois (97 sélections, 11 buts).

Selon La Provence, un premier rendez-vous aurait déjà eu lieu ce mardi entre l’agent du joueur et les dirigeants du club lombard. L’Atalanta, qui a récemment changé d’entraîneur et a choisi Maurizio Sarri souhaiterait remodeler une grande partie de son effectif.

A LIRE AUSSI : OM : UEFA, réponse aujourd’hui ?

Un soutien de poids à l’Atalanta pour faciliter l’arrivée d’Hojbjerg

A Bergame, Pierre-Emile Hojbjerg bénéficierait du soutien de Cristian Giuntoli récemment nommé directeur sportif. Comme l’explique La Provence, Giuntioli connaît bien le joueur pour avoir tenté, l’hiver dernier, de le recruter à la Juventus.

Reste maintenant à savoir si l’Atalanta proposera une offre suffisante pour un joueur évalué à 15 millions par Transfermarkt. Hojbjerg reste un cadre du vestiaire olympien et son départ pourrait être préjudiciable mais sa saison n’a pas été exceptionnelle.

L’OM devra choisir entre conserver un joueur d’expérience ou se séparer de son capitaine et récupérer des liquidités attendues qui soulageraient en partie les finances marseillaises.

Clarence Maillefaud