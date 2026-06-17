Mercato OM : Greenwood donne sa priorité à ce club ?

Mason Greenwood devrait quitter l’Olympique de Marseille. Annoncé en direction de la Roma depuis quelques semaines, l’attaquant anglais est aussi courtisé par l’Atlético Madrid. Mais Greenwood aurait donné sa priorité au club italien.

L’Olympique de Marseille est décidément patient. Alors que l’OM attend depuis deux semaines de connaître son verdict européen qui devrait intervenir aujourd’hui, le club marseillais est dans l’attente sur d’autres dossiers.

La Roma en pôle mais d’autres clubs surveillent le dossier Greenwood

Obligé de vendre rapidement pour cinquante à soixante millions d’euros avant la fin juin et son audition devant la DNCG, l’OM n’a toujours pas vu un joueur quitter le club marseillais. Le temps commence à se faire long, d’autant que les rumeurs ne sont pas nombreuses autour de l’effectif marseillais.

Mason Greenwood devrait bel et bien quitter Marseille et rejoindre la Roma. La rumeur existe depuis de longues semaines mais les choses pourraient s’accélérer. Alors qu’un accord de principe entre les deux parties aurait été trouvé il y a quelques jours selon Foot Mercato, Greenwood serait aussi convoité par l’Atlético Madrid.

La Juventus et l’Inter Milan auraient également sondé le dossier selon Il Tempo mais n’auraient pas donné suite. La Roma freine le dossier alors qu’elle doit, elle aussi, vendre avant d’acheter sous peine d’être sanctionné par l’UEFA. De plus, elle doit aussi attendre la nomination officielle de son nouveau directeur sportif.

De nouveaux échanges avec Gian Piero Gasperini

Pourtant, le club italien et son entraîneur Gian Piero Gasperini ferait de Greenwood leur priorité. Selon le journaliste Alfredo Pedulla, de nouveaux contacts auraient été échangés entre l’attaquant et l’entraîneur italien. Un accord aurait même été trouvé et il ne reste plus qu’à convaincre l’OM selon le journaliste.

L’Olympique de Marseille attend une offre autour de 50 millions d’euros pour laisser partir son joueur. Toujours selon Pedulla, Greenwood n’envisagerait aucune autre option. Une perspective qui pourrait permettre de finaliser plus rapidement le dossier.

L’OM toujours dans l’attente de sa première vente

Une vente dans les prochains jours arrangerait grandement la direction olympienne en quête de liquidités. D’autant que cela bouge quand même un peu autour de l’effectif professionnel. Angel Gomes serait convoité par des clubs anglais et Pierre-Emile Hojbjerg pourrait rejoindre l’Italie et l’Atalanta selon La Provence.

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L’OM espère que ces rumeurs se transformeront rapidement en réalité sous peine de vivre une audition difficile devant la DNCG.

Clarence Maillefaud