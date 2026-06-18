Mercato OM : ce club veut profiter des sanctions de l’UEFA dans le dossier Greenwood

Le verdict est tombé hier concernant l’avenir européen de l’Olympique de Marseille. Le club olympien disputera bien la prochaine Ligue Europa mais a été sanctionné sur différents plans. Une décision finale qui ravit le club italien qui espère profiter de la situation pour enrôler Mason Greenwood à un moindre prix.

L’attente était longue et l’heure du verdict a enfin sonné. L’UEFA a rendu sa décision après deux longues semaines d’attente. Des semaines qui ont parue une éternité du côté de la Commanderie où l’on craignait le pire.

L’UEFA sanctionne l’Olympique de Marseille

Mais le pire, justement, est évité. L’OM n’a pas su rentrer dans les clous du fair-play financier de l’UEFA et a donc reçu des sanctions. Le club marseillais s’est vu infliger une amende de 10 millions d’euros et a un an pour réguler sa situation sous peine d’être exclu de toute compétition européenne.

Les dirigeants marseillais peuvent quand même être soulagés car ils ont évité le pire : l’exclusion de la prochaine Ligue Europa. Une décision qui aurait coûter cher à l’OM qui mise en partie sur cette compétition pour renflouer ses caisses et convaincre certains joueurs.

L’OM évite la pire des sanctions

Le communiqué de l’UEFA indique que “L’Olympique de Marseille n’a pas atteint l’objectif final de l’accord transactionnel, n’ayant pas respecté la règle relative aux revenus footballistiques pour la saison 2025-2026 (c’est-à-dire pour les périodes de référence se terminant en 2023, 2024 et 2025).” Des manquements qui ont poussé l’instance européenne à sévir et listées différentes sanctions dans son communiqué : “l’exclusion de la prochaine compétition interclubs de l’UEFA à laquelle le club serait autrement qualifié au cours des trois prochaines saisons », ainsi que « la restriction de la possibilité d’inscrire de nouveaux joueurs sur la Liste A des compétitions de l’UEFA pour la saison 2026-2027 ; et une amende de 6 millions d’euros.”

L’OM évite donc la tant redoutée exclusion de la Ligue Europa mais les différentes mesures prises à son encontre vont quand même peser sur le club la saison prochaine. La direction va maintenant pouvoir s’atteler à travailler sur de nouveaux dossiers à commencer par l’arrivée du nouvel entraîneur mais aussi le mercato estival.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : ça accélère pour Hojbjerg !

Des mesures qui pourraient profiter à la Roma dans le dossier Greenwood

La situation précaire de l’OM fait sourire en Italie et notamment à la Roma qui souhaite recruter Mason Greenwood. La Gazzetta dello Sport indique que du côté romain on aurait bien accueilli les mesures prises à l’encontre du club marseillais.

Persuadé que l’OM doit vendre à tout prix Greenwood, pense que la situation leur permet d’avoir une marge de manœuvre plus importante dans les prochaines négociations autour du dossier de l’attaquant anglais. Le club romain espère que les sanctions leur permettront d’obtenir l’Anglais à un moindre prix.

Pour l’heure, l’Olympique de Marseille attend une offre autour des 50 millions d’euros pour laisser partir son joueur alors que l’offre de l’AS Roma avoisinerait les 40 millions d’euros. Un dossier qui pourrait s’accélérer grâce à la réponse tant attendue de l’UEFA par l’OM qui peut un peu mieux se projeter sur la saison prochaine. En attendant, son audition devant la DNCG la semaine prochaine.

Clarence Maillefaud