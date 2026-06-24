Mercato OM : Ce journaliste de l’Equipe propose une solution pour vendre Greenwood plus cher !

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L’aventure entre Mason Greenwood et l’Olympique de Marseille devrait arriver à sa fin. Alors que l’OM doit vendre à tout prix pour renflouer ses caisses, l’attaquant pourrait être celui qui rapporterait le plus au club olympien. L’OM a fixé son prix de départ à 55 millions d’euros mais il pourrait en récupérer encore plus selon Karim Bennani.

Depuis de nombreuses semaines, Mason Greenwood et l’AS Roma sont liés. Pourtant, aucune signature n’a encore eu lieu. Du côté marseillais, c’est même pire : aucune vente n’a été réalisée.

La Roma fait de Greenwood sa priorité

Plus grosse valeur marchande de l’Olympique de Marseille, le départ de Mason Greenwood aiderait grandement l’OM dans sa recherche de cinquante à soixante millions d’euros pour satisfaire la DNCG qui n’a pas encore rendu son verdict.

Érigé en priorité du mercato estival par la Louve mais aussi son entraîneur Gian Piero Gasperini, la Roma n’a pas aidé l’OM dans le dossier. Le club phocéen passe beaucoup de temps à patienter sur ce dossier. La faute à la nomination tardive du nouveau sportif du club italien mais aussi à leur besoin de vendre pour 50 millions d’euros avant de pouvoir acheter pour rester dans les clous du fair-play financier de l’UEFA.

“50 millions d’euros pour l’OM ? C’est que dalle !”

Du côté de Greenwood et de son entourage, l’enthousiasme est de mise à l’idée de rejoindre la capitale romaine et de disputer la Ligue des Champions. Un accord de principe aurait même été trouvé autour d’un contrat de cinq ans et un salaire multiplié par deux. Gasperini aurait même échangé avec l’entourage du joueur et Greenwood selon les médias italiens.

Alors que son départ se fait toujours plus pressant, la somme attendue par l’OM (50 millions d’euros plus 5 de bonus) fait débat. Interrogé sur le plateau de L’Equipe de Greg, Karim Bennani a considéré que le montant évoqué pour le transfert de Greenwood était un peu faible : “Moi c’est sur le montant du transfert… il y a encore 6 mois, quand Greenwood marchait sur l’eau, on parlait de montants bien supérieurs. Là, la fin de saison de Marseille, sa fin de saison qui a été moins bonne… On est sur 50 millions d’euros pour l’OM ? Je vois d’autres prix qui sont pratiqués en Europe aujourd’hui, honnêtement, un joueur capable de marquer une vingtaine de buts chaque saison en Ligue 1, c’est que dalle.”

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Une clause qui pourrait faire changer d’avis la direction ?

Bennani pense que l’Olympique de Marseille peut récupérer une meilleure somme en attendant un petit peu : “Moi, je serais l’OM, déjà ils ont eu une clause pour que ça monte à 60M€ le 1er juillet, j’attendrai un tout petit peu pour essayer de trouver un acheteur.”

Une hypothèse qui s’entend quand on sait que chaque joueur est à vendre et que certains pourraient déjà avoir des pistes. Mais l’urgence financière de l’OM pourrait pousser la direction à vendre Greenwood au plus vite. L’énigme reste entière.

Clarence Maillefaud