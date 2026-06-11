Mercato OM : ce remuant ailier coté à 18M€ intéressé par Marseille ?

Annoncé sur le départ et notamment en partance pour la MLS, Yann Gboho rêve toujours de l’Olympique de Marseille. Une piste à suivre pour le club olympien qui doit d’abord se concentrer sur les ventes.

L’OM s’active sur tous les fronts. Alors que les ventes sont un dossier prioritaire et que les verdicts et audiences se font attendre, l’Olympique de Marseille travaille aussi le chantier des arrivées. Cela a débuté avec la signature du défenseur français de 18 ans Sacha Lung qui ne viendra renforcer l’effectif professionnel que plus tard.

Gboho, une piste liée à l’OM

Pendant ce temps, Lorenzi explore d’autres pistes et l’une d’elle mènerait à un joueur qui a déjà été lié à l’OM par le passé. En effet, le club olympien observerait l’attaquant Yann Gboho. Aujourd’hui âgé de 25 ans, Gbohi fait partie des valeurs sûres de Ligue 1 mais aussi de ses meilleurs dribbleurs.

Auteur d’une bonne saison avec 8 buts et 3 passes décisives, l’ancien international français U18 risque de quitter Toulouse à un an de la fin de son contrat. Le club toulousain espère en récupérer une somme au lieu de le laisser quitter le club libre.

Kansas City serait déjà passé à l’action

Plusieurs équipes seraient déjà sur les rangs pour l’attaquant toulousain. Selon Foot Mercato, le Sporting Kansas City en MLS serait prêt à le recruter. L’équipe américaine serait même déjà passé à l’attaque en proposant une première offre dont le montant n’a pas fuité.

Si Yann Gboho est ouvert à un départ de l’autre côté de l’Atlantique, le jeune joueur de 25 ans n’en fait pas sa priorité. Selon le journaliste Santi Aouna, a affirmé à un supporter de l’OM sur X que l’ailier du TFC “aimerait aller” à Marseille la saison prochaine.

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La volonté de Gboho se heurte aux finances de l’OM

Une volonté qui risque de dépendre de l’avenir proche de l’Olympique de Marseille. Actuellement à l’arrêt, dans l’attente d’une éventuelle sanction de l’UEFA et du passage devant le DNCG, l’OM ne sait pas de quoi son avenir sera fait.

De plus, la direction doit avant tout se consacrer aux ventes pour répondre aux exigences de la DNCG qui attend 50 à 60 millions d’euros de vente d’ici la fin juin.

L’option Gboho pourrait malgré tout être un dossier sur lequel Grégory Lorenzi pourrait revenir une fois les différentes échéances financières passées. Notamment en cas de départ de Mason Greenwood. Le profil percutant et dribbleur de Gboho pour apporter un peu d’électricité à l’attaque marseillaise.

Estimé à 20 millions d’euros, le joueur du TFC pourrait être recruté pour un montant inférieur alors qu’il ne lui reste qu’un an de contrat. Une première piste pour Lorenzi qui se concentre, pour l’heure, sur d’autres chantiers prioritaires.

Clarence Maillefaud