Mercato OM : Un club tente de surenchérir pour s’offrir Mason Greenwood

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Plus grosse valeur marchande de l’Olympique de Marseille, Mason Greenwood devrait quitter le club olympien cet été. Annoncé depuis plusieurs semaines en Italie, du côté de la Roma, l’OM n’a toujours pas vendu son attaquant. Un autre club aurait tenté sa chance pour s’attacher les services de Greenwood.

A Marseille, les chantiers sont partout. Après avoir appris les sanctions rendues par l’UEFA, l’OM devait être fixé concernant la DNCG. Toujours pas. L’audition a été difficile pour le club olympien. Arrivé seul et en retard, Stéphane Richard est venu présenter le dossier marseillais.

Toujours aucune vente malgré les exigences de la DNCG

Alors que l’OM devait vendre pour cinquante à soixante millions d’euros avant son audition devant le gendarme financier du football français, le club marseillais n’a toujours pas réalisé la moindre vente. L’instance a donc décidé de laisser cinq jours supplémentaires à l’Olympique de Marseille pour rapporter des éléments complémentaires et des projections plus cohérentes.

Pour remplir ses caisses, la direction mise forcément sur sa plus grosse valeur marchande. Mason Greenwood pourrait rapporter gros. L’attaquant anglais aurait même déjà un accord de principe avec le club italien de la Roma. L’Anglais se serait mis d’accord autour d’un contrat de cinq ans avec un salaire multiplié par deux.

La Roma patiente, Fenerbahçe contre-attaque

Mais l’affaire avance lentement entre la Roma et l’OM. Pourtant, la Louve et son entraîneur Gian Piero Gasperini ont fait de Greenwood leur priorité du mercato estival. Le dossier patine car le club de la capitale italienne a mis du temps à nommer son nouveau directeur sportif. Et comme Marseille, la Roma doit vendre pour rester dans les clous du fair-play financier de l’UEFA.

Selon la Gazzetta dello Sport, la Roma n’avance toujours pas dans le dossier et reste concentrée sur les ventes. Pendant ce temps, le Fenerbahçe aurait tenté une relance pour Mason Greenwood. Le club turc aurait proposé 35 millions d’euros. Une offre refusée par l’Olympique de Marseille qui attend 50 millions d’euros plus 5 millions de bonus pour son attaquant vedette.

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Greenwood reste décidé à rejoindre le club italien selon la Gazzetta qui indique qu’il souhaite disputer la Ligue des Champions. Le média italien affirme quand même que l’attaquant anglais n’attendra pas éternellement non plus. La clause à 60 millions d’euros pour Greenwood qui s’active à partir du 1er juillet pourrait accélérer les choses.

Clarence Maillefaud