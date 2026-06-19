Ex OM : terrible coup dur pour Ismaël Koné !

Le Canada s’est largement imposé face au Qatar cette nuit à Vancouver (6-0) avec notamment un triplé de Jonathan David. Pourtant, cette grande joie s’est accompagnée d’une lourde peine quand Ismaël Koné a été victime d’une très grave blessure.

La soirée canadienne a été contrastée. La joie prédominait après ce lourd succès canadien (6-0) face au Qatar pour la deuxième journée de Coupe du Monde du groupe B, mais la tristesse faisait aussi son chemin. Première équipe de la CONCACAF à inscrire six buts, le Canada a donc écrit une page de l’histoire. Une performance marquée par le triplé inscrit par Jonathan David mais aussi par la triste et horrible blessure de l’ancien marseillais Ismaël Koné.

“On a tous entendu l’os craquer”

Le match avait repris depuis cinq petites minutes en deuxième mi-temps quand la catastrophe est arrivée. Victime d’un coup d’Assim Madibo, exclu dans la foulée, Koné s’est immédiatement tenu la jambe gauche et un immense silence est tombé sur le stade de Vancouver au vue des horribles images. Le tibia semblant se plier vers l’intérieur, une vision d’horreur.

“Ca s’est passé devant nous et on a tous entendu l’os se briser”, a raconté le sélectionneur du Canada Jesse Marsch, laissant craindre une fracture de la jambe gauche. “Je n’ai pas encore parlé à Ismaël, mais il est à l’hôpital. Il va se préparer pour une opération. Je vais aller le voir après cette conférence de presse. On verra exactement ce qu’on décidera de faire de lui.”

Le staff médical canadien s’est immédiatement affairé autour de l’ancien marseillais. Évacué sur civière avec de l’assistance pour l’oxygène, Koné a pu adresser un petit signe de main au public pour rassurer.

“Ce sera une grande perte pour nous”

Une blessure qui a agi comme un choc pour ses coéquipiers. “Après la blessure, on eu du mal à rester concentrés sur le match, voire à aller jusqu’au bout. Je ne dirais pas qu’on était impatients, mais on voulait juste que le match se termine”, a confié l’attaquant Jonathan David. Du côté qatari, le malheureux fautif, Madibo est venu s’excuser dans le vestiaire canadien selon Jesse Marsch. “Le joueur qatari est venu dans le vestiaire pour présenter ses excuses à Ismaël. Je ne pense pas qu’il ait voulu commettre un tacle aussi violent ni provoquer une situation aussi grave, je ne lui en tient donc pas rigueur.”

La blessure de Koné est un vrai coup dur pour le Canada comme l’a souligné son sélectionneur : “Tout le monde est secoué en raison de la nature de la blessure, mais aussi parce qu’Ismaël est un pilier de notre équipe. Ce sera une grande perte pour nous.”

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Un hommage rendu par ses coéquipiers après le but de Saliba

La sortie de Koné est restée dans les esprits de ses coéquipiers qui lui ont rendu hommage durant le match. Un quart d’heure après la blessure du milieu, Nathan Saliba a inscrit un coup france et célébré en mimant le numéro huit avec ses mains, le numéro de Koné.

Le meilleur hommage que pourront lui rendre les Canucks sera de continuer l’aventure en Coupe du Monde le plus loin possible alors qu’il ne leur reste plus qu’un match pour officiellement franchir la phase de poules. Ce sera mercredi soir à 21h face à la Suisse pour viser la première place du groupe.

Clarence Maillefaud