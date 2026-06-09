Mercato OM : cet attaquant nigérian fait une grosse mise au point !

Depuis quelques jours, le nom d’Akor Adams est associé à celui de l’Olympique de Marseille les médias espagnols. Une information qui interroge au vu des sommes évoquées et des finances de l’OM. Interrogé en marge du match amical entre le Nigéria et le Portugal, l’attaquant nigérian en a dit un peu plus sur cette rumeur.

Le mercato est un des terrain de jeu favori de l’Olympique de Marseille. C’était en tout cas un fait sous l’ère Longoria. L’arrivée de Stéphane Richard accompagné du directeur sportif Grégory Lorenzi va d’abord s’activer autour des ventes avant de se concentrer sur les recrues.

Un intérêt à prendre avec des pincettes

Une perspective qui n’empêche les médias étrangers de partager différentes rumeurs autour du club marseillais. Le Corriere dello Sport parle d’un intérêt commun pour Mattia Zaccagni. Mais depuis quelques jours, les journaux espagnols, à commencer par Marca, indiquent un intérêt de l’OM pour l’attaquant nigérian Akor Adams.

Les informations divergent en Espagne mais s’accordent sur un point : Adams plaît au club olympien. Diaspora Digital Media indique qu’une offre de 18 millions d’euros serait en préparation tandis que Marca affirme que l’OM devrait proposer 15 millions et Neal Maupay.

Des offres qui ne devraient pas suffire car le club andalou estime le prix de son attaquant à 25 millions d’euros et qui voudrait le conserver. Cette rumeur reste à prendre avec des pincettes au vu des finances de l’Olympique de Marseille. Les dirigeants marseillais cherchent à vendre à tout prix avant le 18 juin pour répondre aux exigences de la DNCG qui attend cinquante à soixante millions d’euros de vente.

Adams assure n’être au courant de rien

L’ancien buteur de Montpellier, fait les beaux jours de Séville depuis deux saisons. Avec 10 buts et 4 passes décisives en 33 matchs cette saison, le Nigérian est un élément important de l’attaque de Séville. Interrogé avant le match amical entre le Nigéria et le Portugal, Adams, sous contrat jusqu’en 2029 avec le club espagnol, a indiqué n’être au courant de rien : “ Je n’ai rien entendu de concret. C’est le mercato, les rumeurs sont partout. Ce n’est pas là où est mon attention. J’ai un contrat avec Séville et je suis heureux ici. Les rumeurs font partie du football, mais je n’y pense pas.”

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L’attaque représente un chantier à l’OM, notamment avec le départ à prévoir de Mason Greenwood. Grégory Lorenzi s’attelle à vendre tout en explorant certaines pistes pour renouveler l’effectif marseillais. En attendant l’arrivée d’un attaquant, l’Olympique de Marseille est en passe de signer une première recrue avec le défenseur Sacha Lung. Le mercato risque bien d’être une nouvelle fois bien agité à Marseille.

Clarence Maillefaud