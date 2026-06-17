Mercato OM : Greenwood, une clause à partir de juillet ?

Annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines, Mason Greenwood est encore un joueur de l’Olympique de Marseille. La Roma reste le club le plus en avance sur le dossier et aurait les priorités du joueur mais un autre club serait intéressé.

A l’OM, beaucoup de choses restent floues malgré l’arrivée de Grégory Lorenzi comme nouveau directeur sportif. Le club marseillais est dans l’attente d’un premier verdict, celui de l’UEFA, qui pourrait les exclure de la Ligue Europa mais aussi décanter l’arrivée de Bruno Genesio.

Aucun mouvement dans le groupe professionnel

L’ancien coach de Lyon, Lille et Rennes est annoncé sur le banc marseillais mais, pour l’heure, Habib Beye est toujours l’entraîneur de l’OM. De plus, la direction du club olympien s’active sur le mercato.

L’Olympique de Marseille a signé le jeune défenseur central Sacha Lung et serait en passe de recruter le jeune milieu offensif du LOSC Jephte Malanda. Des renforts qui sont plutôt à destination de la réserve. Car pour le moment, rien ne bouge concernant l’effectif professionnel.

La Roma, la piste prioritaire pour Greenwood

Mason Greenwood, la meilleure valeur marchande du club, serait sur le départ. Depuis plusieurs semaines, l’attaquant anglais est annoncé en direction de la Roma. Mais le dossier traîne. La faute au club italien qui a tardé à nommer son nouveau directeur sportif et doit, comme l’OM, vendre avant d’acheter.

Le club romain devrait proposer une offre inférieure aux exigences marseillaises. L’OM espère tirer un maximum de la vente de son meilleur élément offensif alors que le club olympien doit vendre cinquante à soixante millions d’euros avant son passage devant la DNCG à la fin du mois de juin.

La Roma aurait fait de Greenwood sa priorité et Gian Piero Gasperini, le coach de la Louve, souhaiterait ardemment coacher l’Anglais. L’entourage de Greenwood et le joueur donneraient, eux aussi, leur priorité au club romain. Selon Il Tempo, la Roma aurait déjà entamé des premières discussions avec l’OM pour Greenwood. Sachant qu’un accord de principe entre l’attaquant et le club italien a été annoncé par Foot Mercato la semaine dernière.

L’Atlético, un concurrent supplémentaire sur le dossier

Selon le média italien, Il Tempo, la Juventus et l’Inter auraient sondé le club marseillais concernant le dossier Greenwood. Mais aucun des deux clubs n’auraient approfondis les discussions avec l’OM.

Il Tempo indique que l’Atletico Madrid serait le principal concurrent de la Roma dans cette affaire. Le club madrilène aurait contacté le joueur mais aussi l’OM. Marseille aurait fixé le prix de l’Anglais à au moins 50 millions d’euros mais le montant de sa clause (60 millions d’euros) ne sera réclamé qu’à partir de juillet.

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La Roma reste confiante à l’idée de remporter l’affaire

L’OM attend beaucoup de cette vente d’autant qu’une partie du prix reviendra à Manchester United. Le média italien explique que le pourcentage qui revient au club anglais ne serait plus de 40% mais se rapprocherait plutôt des 30%.

Malgré l’intérêt de l’Atletico, la Roma reste confiante à l’idée de remporter la mise. Il Tempo indique que le club romain insistera dans les prochains jours avec l’espoir de boucler l’affaire aux alentours des 45 millions d’euros.

Un montant suffisant pour l’OM à l’heure où les ventes se font toujours plus urgentes ? Les prochains jours devraient apporter une réponse à cette question.

Clarence Maillefaud